武嶺橋西端科技執法 3個月取締3000多件

大溪武嶺橋頭西端科技執法上路3個多月，取締逾3千件。（記者李容萍攝）

2024/09/19 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區武嶺橋西端為去年易肇事路段第一名，市警局今年六月起在武嶺橋西端往崎頂方向，建置「測速、闖紅燈及不依標誌、標線（由內側車道右轉介壽路）」科技執法，希望駕駛人遵守交通法規，降低事故發生率，統計至前天共取締超速一一○件、闖紅燈廿件、不依標誌或標線行駛二九四九件，期間發生A2（受傷）交通事故六件、A3（財物損失）十一件，較去年同期各降低廿五、八．三％，展現科技執法成效。

不過，地方熱議科技執法太嚴格，造成民眾荷包大失血。通勤族吳先生說，平日上班時段武嶺橋常見右側車道一路長塞，內側車道車輛卻寥寥無幾，而上蟠龍坡又是兩線車道，質疑是罰單陷阱；遊客陳小姐反映，準備過科技執法路口時，發現往三元一街的紅綠燈前已停滿車輛，再停就會擋道，只好被迫變換車道，結果就因不依標誌、標線指示行駛被開罰單，感覺是交通陷阱。

議員陳治文表示，民眾陳情武嶺橋科技執法有過當問題，現行交通動線的分道不便民，要往桃園方向塞爆，內線卻空空的、都沒有車，如果走內線過了路口後往桃園又要被開紅單，一到上下班或假日，本來就夠塞了，現在這樣的管制跟取締下更塞，根本就是擾民。

市警局交通警察大隊長李維振回應，科技執法後，該路段事故逐步下降，在往瑞安路一段、三元一街假日管制期間，車輛僅能向崎頂上坡行駛，將適時暫停科技執法，避免爭議。

公路局復興工務段長洪一民說，武嶺橋西端現有車道標線設置，是經會勘和審慎評估後設置，針對路口交通安全改善，會配合相關單位適時檢討。

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