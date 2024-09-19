桃園路邊停車格 明年全面智慧化

桃園市推動路邊停車格全面智慧化，目前有二一○六個停車格導入地磁設備。 （記者鄭淑婷攝）

2024/09/19 05:30

學校家長接送區等設智慧停車柱 同時導入1萬9000顆地磁

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市去年起試辦智慧停車格，迄今導入二七四座智慧停車柱、二一○六顆地磁，市府交通局昨於市政會議專題報告，明年將推動路邊停車格全面智慧化，預計全市建置一萬九千顆地磁，另於學校外家長接送區、身障車格、共用臨停區等特殊停車格，設置智慧停車柱，結合科技執法設備，避免佔用情形，初步盤點約有一二○○格。

請繼續往下閱讀...

桃市路邊停車格現有二萬六七四九格，收費格位一萬九七○九格、未收費格位七○四○格，交通局去年起試辦智慧停車系統，選在桃園區三民路一段三民運動公園旁、中壢區元化路中正公園旁、楊梅區校前路楊梅國中旁設置智慧停車柱，民眾停車後，經影像辨識，在駛入、駛離時，自動辨識車牌並拍照結算停車費。

另，在停車格導入地磁輔助設備，車輛進入停車格後，由地磁計算時間、結算停車費，開單人員會收到停車訊息，即可持PDA（掌上型電腦）前往開單並拍照佐證。

減少人力巡場空窗期

交通局簡報指出，考量智慧停車柱成本、設置空間，停車格智慧化設施將以地磁為主，明年委外開單收費將換新約並推動全面智慧化，預計導入一萬九千顆地磁；官員表示，路邊停車格全面智慧化後，有助減少人力巡場空窗期，巡場人員透過PDA可掌握格位有無車輛停放。

可透過行動支付繳費

另，過去民眾持單到超商繳費，市府須支付每筆四．三元代收手續費，若到超商補單則須支付四．五元，市府每年約須支付超商三千多萬元，智慧化後，民眾可透過行動支付繳費，市府只須支付每筆○．五元代收手續費，若長輩不熟悉多元支付，仍可持單到超商繳費，民眾也能用APP即時查找空的停車格。

APP即時查找空停車位

桃園區陳姓車主說，桃市開車人口越來越多，路邊停車格越來越不夠用，可透過APP查找空位很方便，但人力開單偶爾會碰到開單員不及巡場，短暫停車可閃過停車費，導入智慧化系統後，這樣的「小確幸」可能就沒了。

桃園區三民路一段三民運動公園旁停車格，建置智慧停車柱。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法