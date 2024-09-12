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    《桃園》寵物治療穩情緒 「狗醫生」駐院陪長者

    桃園療養院引進「寵物治療」，進駐高齡老人病房與住院長者互動。（桃園療養院提供）

    桃園療養院引進「寵物治療」，進駐高齡老人病房與住院長者互動。（桃園療養院提供）

    2024/09/12 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部桃園療養院引進「寵物治療」，讓外表可愛、性格溫馴且經過專業訓練的「狗醫生」，進駐高齡老人病房與住院長者互動；資深動輔員張歆祐表示，長者在狗醫生陪伴下，逐漸展現愉悅的神情，減輕焦慮、抑鬱等情緒，並有助於提升社交能力及身體康復。

    院方表示，寵物治療又稱「動物輔助療法」，是利用動物與人類之間的互動，促進身心健康的治療方法，在治療過程中，訓練有素的動物會被引入醫院、護理中心、學校或其他機構設施，與患者或需要幫助的人互動；另有研究顯示，寵物的存在及和患者互動，可幫助患者降低血壓、減少疼痛感、增加快樂荷爾蒙（如血清素和多巴胺）的分泌，促進身心全面健康。

    桃園療養院以寵物狗作為媒介，固定每月兩次到高齡病房實施治療，這群經過訓練的狗醫生，行為舉止溫和、對人友善，會靜靜地陪伴長者，依偎身邊且乖巧地讓人撫摸，成為長者們的心靈寄託及感受到來自動物無條件的關愛。

    高齡老人病房護理長鄧珮甄說，引入寵物治療讓長者情緒更穩定，生活品質明顯提高，桃療將以更多創新的治療方式，例如音樂治療、芳香療法等服務高齡長者，營造溫暖和關懷的治療環境。

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