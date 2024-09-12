《桃園》大埔垃圾站髒臭 擬建倉儲式轉運站

桃園市環保局規劃盡快讓龜山區大埔垃圾轉運站退場。（桃園市府提供）

2024/09/12 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區大埔垃圾轉運站長年髒臭惹民怨，市府環保局規劃在華亞科技園區新設倉儲式垃圾轉運站，將垃圾貯置在密閉空間，改善異味外散等問題；環保局長陳世偉昨表示，設置轉運站有必要性，預估經費約需三千萬元，向環境部爭取中，後續會增加清潔隊員與清運車輛，縮短垃圾在轉運站停留時間，強化轉運效率。

龜山新建案多 大埔站將退場

大埔垃圾轉運站用於暫存龜山區垃圾，站址鄰近桃園機場捷運A7體育大學站，隨著周邊新建案多，移入人口也多，垃圾量增大，堆積在轉運站衍生臭味，長期造成居民困擾，民代也憂心垃圾污水排入野溪，損及鄉親健康。

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市長張善政要求環保局儘快讓大埔站退場，陳世偉表示，環保局決定在華亞科技園區設置倉儲式轉運站，預計十一月發包動工，明年三月完工驗收後啟用。

擬花3千萬 11月發包、明年3月完工

議員陳雅倫認為，環局籌建倉儲式垃圾轉運站，由於鄰近文化、大華、舊路、樂善、文青等里，都是人口密集區，必須確定該站的密閉效果，否則恐爆民怨；議員李宗豪表示，環保局應上網公告垃圾轉運站每日進出量，提出計畫落實當日轉運，讓居民清楚知道市府作為。

陳世偉說，若不設置垃圾轉運站，龜山區民等待收運垃圾的時間恐將延後五十分鐘，夜間有十七條清運路線，半數路線收運結束的時間都已超過晚上九點四十五分，該局規劃新轉運站，從現行露天式改為倉儲負壓密閉運作方式，可望有效改善異味外散等問題。

另，蘆竹區坑口垃圾掩埋場是桃園市改制前的蘆竹鄉公所於一九九九年設置，面積約七．○九公頃，議員錢龍說，二○○六年封場後，花約十年復育，民眾期盼活化利用空間；環保局回應，因坑口場表層有不規則沉陷，若設置涼亭、公園等設施，恐會龜裂毀損，安全堪慮，且土地屬保安林，若要改變現況，得經農業部同意，暫無活化計畫。

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