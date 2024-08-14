《桃園》復興7收容、儲物所 鄰易崩處待改善

復興區土石流及大規模崩塌潛勢區達35處，災害頻繁，現有避難及物資儲存所有潛在危險。（記者李容萍攝）

2024/08/14 05:30

奎輝等6里收容量嚴重不足 霞雲等避難所鄰近500公尺內大規模崩塌潛勢區

〔記者李容萍／桃園報導〕原鄉復興區幅員遼闊，每遇颱風或地震山區河水湍急災害頻繁，居民常面臨預防性撤離安置。審計部桃園市審計處追蹤發現，復興區十一處避難收容所收容量不足，更點名奎輝等六處收容量嚴重不足，另有四處避難收容所、三處物資儲存處所違反鄰近五百公尺內大規模崩塌潛勢區設置規定。

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審計處點出的問題，近日引起部落高度關切。市府及復興區公所表示，已著手檢討並增列民宿為收容所擴大收容能量，至於違反設置規定處所，已另覓適合的收容所及物資儲存所。

市府將增加民宿擴大收容能量

復興山區坡地多、災害頻繁，區內有卅一條土石流潛勢溪流及四處大規模崩塌潛勢區，審計處依國家災害防救科技中心座標查詢，復興區十一處避難收容所及十一處物資儲存處所座標，發現霞雲里霞雲社區活動中心、奎輝里奎輝獵人學校、高義里高義教會及羅浮里高坡國小四處避難收容所，以及霞雲里辦公處、光華派出所及高義里辦公處三處物資儲存處所，鄰近五百公尺內大規模崩塌潛勢區範圍，須檢討改善，保障民眾生命財產安全。

審計處也抽查市府災害防救執行情況，認為部分收容避難場所及物資儲存處所鄰近崩塌淹水潛勢區亟需改善，須避免二次遷移或二次災害發生，此外也發現十一處避難收容所最大收容人數七百九十四人，收容率低，其中奎輝、長興、華陵、高義、羅浮及澤仁等六里收容比率更嚴重不足。

避難收容所將另覓潛勢區外場所

市府社會局昨表示，為確保災時民眾安全，已請復興區公所擴充和尋覓合格旅宿業收容量能，另覓潛勢區外的學校禮堂或活動中心、文化健康站場所做為避難收容處所及物資儲存所。

復興區長蘇佐璽表示，公所會調整避難收容量能，今年若再有颱風，將擴大安排至民宿安置，對於避難及物資場所鄰近土石流及大規模崩塌潛勢區範圍，高義教會、高坡國小避難處將改至羅浮多功能活動中心。此外，嘎色鬧獵人學校雖有里民反映不應列入潛勢區欲報請水保分署重新確認，如仍列潛勢區會考慮移至奎輝國小，光華派出所物資所將移至光華國小，其他處所將與市府配合改善，保障居民安全。

山地原住民市議員蘇偉恩則說，復興區預防性撤離安置，較大型收容所不足，往往里辦公處、活動中心或學校，因腹地小影響收容量，建議市府應多增設收容點以收容鄰近部落，避難收容處所鄰近大規模崩塌潛勢區，要儘快移往其他適合地點。

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