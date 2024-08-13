機捷巧虎列車今發車 家扶孩童開箱

桃捷公司昨邀請桃園家扶中心孩童與市長張善政開箱巧虎彩繪餮車，張善政與小朋友大玩有獎徵答，車廂內歡樂聲不斷。（桃園大眾捷運公司提供）

2024/08/13 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園大眾捷運公司與日商倍樂生台北分公司合作推出巧虎彩繪列車，昨舉辦「桃園捷運X桃園家扶中心 公益小旅行暨巧虎彩繪列車」開箱活動，邀請桃園家扶中心孩童與市長張善政開箱「Let’s Go巧虎彩繪列車」，張善政也化身巧虎列車主持人，準備豐富的小禮物與小朋友進行有獎徵答，現場歡樂聲不斷。

桃捷公司指出，已在機場捷運A10山鼻站及A21環北站布置充滿童趣的「巧虎打卡牆」，並推出為小朋友們打造的「Let’s Go 巧虎彩繪列車」。桃捷公司昨邀請桃園家扶中心可愛的小朋友們乘坐夢幻巧虎列車，遊覽捷運沿線人氣景點。

「Let’s Go 巧虎彩繪列車」今天起發車、行駛至明年七月卅一日，列車以「Always Together」為核心設計理念，歡迎大小朋友搭乘可愛又充滿活力的列車，與巧虎和他的好朋友們一起出發，探索桃園捷運沿線各站的景點。同時，桃捷公司於A10山鼻站以「出發GO!」為概念，展示三米高的立體巧虎氣球偶及好朋友的打卡窗框；A21環北站則以「回程HOME!」為概念，巧虎化身為桃園捷運司機員，與好朋友們帶大家參觀巧虎專車。

桃捷也推出限量「桃園捷運X巧虎」系列聯名商品，已於桃園捷運沿線車站（A20站除外）、桃園捷運官方直營蝦皮商城、PChome商城同步開賣，聯名商品有巧虎票卡夾零錢包、巧虎一日票（共三款），還有巧虎筆袋（粉色款／藍色款）及巧虎便當提袋，即起至十一月十一日至官方商城選購任一巧虎聯名商品享八折優惠。

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