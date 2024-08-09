桃園航空城蛋白區拒徵收 2地主告贏

航空城蛋白區鍾（左二）、陳（左二）兩位地主拒絕被徵收，經提告，獲判決勝訴。 （翻攝自台灣人權促進會臉書）

2024/08/09 05:30

〔記者溫于德、謝武雄、李文馨／台北報導〕台灣歷來最大的土地開發計畫「桃園航空城附近地區（第一期）特定區計畫範圍內（蛋白區），遭陳、鍾姓兩名地主拒絕納入區段徵收，經對內政部提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，土徵時未考量公益性、必要性並合於比例原則，昨判他們勝訴，撤銷徵地處分，可上訴。陳得知判決結果說，抗爭十幾年終於撥雲見日；鍾就勝訴結果表達謝意。

內政部地政司昨表示，將於收到法院判決書後，儘速與桃園市政府討論後續處理方案。

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後續處理 市府、內政部將討論

市府地政局長蔡金鐘表示，市府二○二○年十一月九日公告區徵，陳、鍾共有三筆地號土地，分別劃設為住宅區及道路用地，在公告徵收階段已申請領回抵價地，並辦理建物基地原位置保留分配，保留原有建物，市府將於收到北高行判決書後，再與內政部研議處理方式。

陳、鍾因其位於蛋白區土地，被市府劃入徵收區段，內政部土地徵收審議小組二○二○年六月中作成處分核准徵收，兩人不服，經訴願被駁回後，再提起本件告訴。

北高行由審判長許麗華、法官張瑜鳳與傅伊君組成合議庭指，機關核准徵收土地時，應審查是否具公益性、必要性，這須整體考量開發工作是否能合理、適當地進行，及能否達到土地整體規劃、完整利用的目的，可是土徵審議小組僅以兩人土地屬於農牧用地、不合編定使用地，便決議徵收。

再者，兩名地主的土地上有建物時，應命其拆除或改善，並非讓地主特別犧牲而喪失土地，況「徵收」並非達成使用土地所不得不採的必要手段、也非最小侵害方式。

另依歷次會議紀錄可知，審議小組未曾討論兩地主的土地經劃入、劃出後，對徵收案影響為何，也未具體說明劃入土地時，與維護公益的關聯性、必要性，徵地是否只為了有利於取得國家開發經費而已。

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