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桃捷綠線15車站命名 11日起票選

捷運綠線正全面施工中，圖為G03站地下施工現況。（記者謝武雄攝）

捷運綠線正全面施工中，圖為G03站地下施工現況。（記者謝武雄攝）

2024/06/09 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線是桃園市政府自行發包興建的第一條捷運，十五座車站命名活動，第一階段於三月結束，各界建議的站名經區公所確認後，篩選出入圍名單，第二階段六月十一至廿四日開放網路票選（https：//greenlineivoting.tycg.gov.tw），投票結果提報市府評審小組最終審議，八月底公布各站正式站名，參加民眾有機會抽中最高獎項─日本五日遊雙人套票。

市府捷運工程局長劉慶豐昨天說，未來捷運車站除了成為當地亮點，站名也要反映地區特色、人文、歷史風情，讓民眾認同、幸福感。

輸入桃園市民卡號 中獎率較高

桃捷綠線第二階段站名票選活動，採取線上投票，每人每天皆可參加一次，每天可針對單一或多個想要命名的車站投票，投票次數越多，中獎機會越高，輸入桃園市民卡號者，可額外加乘提高中獎機率。

由於站名命名原則必須體現地方特色、地標或歷史意義，最好在捷運五百公尺範圍內，且不超過七個字，從第一階段命名建議來看，G03站以命名「巧克力站」最為熱門，G08站靠近桃園大廟景福宮，以「景福宮站」呼聲最高，G11站則是藝文廣場站、展演中心站、藝文特區站各有支持者。

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