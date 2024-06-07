失去台積電》綠議員促桃市府 不要再錯過輝達

桃園市議員陳雅倫認為桃園市龜山區最適合輝達設置研發中心，呼籲桃園市長張善政別錯過。（擷取自陳雅倫臉書）

2024/06/07 05:30

市府：桃園很多地點具有優勢 正在盤點主動爭取

〔記者周敏鴻／桃園報導〕輝達執行長黃仁勳四日宣布要在台灣設置第二座研發中心，考慮在台北市、高雄市或台南市，卻沒提桃園市，對此，民進黨市議員黃家齊感嘆「是桃園夜市不夠好？還是桃園市長不夠好？」同黨籍議員陳雅倫推薦「龜山區最適合，因為有廣大腹地」，桃市已失去台積電，自詡科技市長的張善政市長團隊，不要再錯過輝達。

新聞處：AI產業都是招商對象

市府新聞處長羅楚東表示，桃園市確實很多地點具有優勢，市府正在盤點，將主動爭取並提供給相關的企業評估，未來會全力協助進駐事宜，且不僅針對輝達，AI產業相關企業都是市府招商的目標對象。

議員不滿科技大廠都跳過桃園

黃家齊說，黃仁勳考慮的選項若沒有桃園，是遺憾，而他更想問張善政，為何亞矽、台積電等科技大廠都跳過桃園選擇其他城市？難道是桃園根本沒有做好讓廠商入駐的準備？

民進黨市議員張曉昀也批，張善政未能讓台積電落腳龍潭，又指責前市長鄭文燦留下位於中壢區青埔地區、桃園機場捷運A19桃園體育園區站附近的亞洲矽谷創新研發中心是錢坑，恐怕都是黃仁勳對桃市裹足不前的原因。

陳雅倫強調，龜山區有廣大腹地，例如華亞科學園區旁的工五擴大等，若土地還不夠大，還有大湖路、大坑路、忠義路、振興路周邊的廣大保護區，市府應將相關地點都考慮進去，龜山工業區內有許多輝達上下游產業，若輝達能在龜山設置第二座研發中心，將能成為AI產業聚落，創造全球最好的工作機會。

羅楚東表示，市府會積極招商，也希望議員們多一點鼓勵、少一點唱衰；國民黨市議員凌濤幫腔說，張善政去年八月就赴美國輝達總部拜會，爭取到在桃市設置物流中心，綠營民代別誣指市府錯失輝達投資桃市的機會。

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