《桃園》國道一號中壢新屋交流道易塞 議員籲拓寬匝道

國道一號新屋交流道車流大，每逢上下班塞車嚴重，通勤時間拉長造成民怨。（記者李容萍攝）

2024/01/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國道一號桃園市中壢、新屋交流道一帶上下班時間時常大塞車，導致通勤時間拉長，有駕駛、騎士貪圖方便在匝道口突然切入，險象環生，市議員彭俊豪邀集市府交通局、警察局會勘，建議增設科技執法以減少進匝道車輛插隊，也希望中央與地方政府共同評估拓寬匝道可行性，期望與即將施作的中豐交流道未來一起發揮作用，減少民眾上下國道的交通時間。

彭俊豪表示，中壢新屋交流道不分平假日的上下班尖峰時段必塞車，住在交流道周邊巷弄、距離交流道短短幾百公尺的民眾，離峰時間只要一、二分鐘可達，尖峰時間卻塞了半小時，市府現行單純用標線、號誌管控仍有侷限。

市警局交通警察大隊回應，警方針對全市百大路口，就事故發生率、違規數及車流量評估是否設置科技執法，中壢新屋交流道匝道路口雖然車流量多、違規多，但標線及號誌相對完善，汽機車分道較不會亂竄，事故發生率相對沒那麼高，後續會觀察當地交通狀況，評估有無設置科技執法需求。

市府交通局運輸規劃科官員說，曾將該交流道匝道拓寬建議函請高速公路局評估，經函覆因入口匝道兩側各有五楊高架橋墩限制匝道寬度，已無空間拓寬，該局去年完成調整民族路二段車道配置，增加彩色指引標及調整號誌時相等措施，長期有賴中豐交流道完工紓解區域車流。

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