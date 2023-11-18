（桃園）航空城區徵 議員指評點遜於新北

桃園航空城徵收戶曾至行政院前抗議，要求「依法補足徵收補償金」。（ 資料照，記者叢昌瑾攝）

2023/11/18 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收開發的「評點」水準，昨再成為市議會定期會總質詢焦點議題，議員游吾和質疑，桃園市評點沒有一定的計算公式，而是「人治調整」，非常不合理，新北市每點已調到十六．八元，桃市僅十四．八元，整整少了二元，市府應該採用新北市的評點方式。

整整少了2元 民代要求調高

游吾和強調，新北市評點計算方式以一九九八年七月，台灣省物價統計月報公布的「台灣省營造工程物價指數」總指數為基數，每一評點以九．二元計算，每年九月按當年度公布的營造工程物價總指數調整並公告，目前評點為十六．八元，他已發函市府，十二月一日前若無明確的答覆，拆遷戶十二月廿四日會到桃園國際機場抗爭。

市府︰逐年調升 補償不輸人

工務局長汪在宙答詢表示，升格前的縣府時代，訂有「桃園縣興辦公共設施拆遷建築改良物補償自治條例」，規定每一評點為八．四元，改制後於二○一六年十二月廿三公布「桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準」，逐年依照營建物價指數調整評點，去年九月為十四．七元，今年九月調升為十四．八元，一切過程都符合法制程序。

地政局長蔡金鐘表示，市長張善政去年底上任後，就將拆遷戶評點從十二．二元，以重建補助方式達到十四．七元，事實上，桃市評點十二．二元完全合法，在此階段，新北市也是十四餘元，桃市的補償不會輸給新北。

新北補償排除違建 桃園沒有

詹江村則提到，新北市的區段徵收、公共工程拆遷補償，排除一九九九年以後新建的違建，而航空城拆遷補償，是連違建都給，不能跟新北一概而論。

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