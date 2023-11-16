文博會11/25登場 中原文創園區首展

中原文創園區已完工，將隨桃園文創博覽會舉行正式開放。（資料照，桃市府工務局提供）

2023/11/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕第三屆「桃園文創博覽會」這個月廿五日至十二月十日將在中壢中原文創園區舉辦，以「桃園超有種」為策展主軸，設計七個物種IP角色，規劃有展覽、表演、論壇、體驗課程及品牌展售、假日市集等，引領民眾進入桃園城市風貌的演化變遷。

營區活化完工驗收 辦活動將開放

市長張善政昨於市政會議聽取文化局專題報告後表示，桃園文博會每兩年辦一次，今年由文化局、客家事務局、原住民族行政局、農業局、青年事務局、教育局、經濟發展局共同策劃，並首度移師中原文創園區舉辦。

中原文創園區昔日為國防部聯合後勤司令部北部主要倉儲區，市府、國防部合作活化打造成「桃園版華山1914文化創意產業園區」，園區工程已完工驗收，將隨桃園文博會登場而開放。

邱正生表示，展場分為文化概念展區、議題展區及體驗展區，並依七個物種IP角色特色，打造「藝形種、聲紋種、水系種、未來種、科藝種、新生種、迷你種」七大主題展館。

「桃園超有種」為題 打造七個物種IP角色

邱說，藝形種為主題展館總論述；聲紋種呈現桃園閩南、客家、原住民、外省、新移民等多元族群的聲音；水系種探討桃園內陸水文及原民文化的共生關係；未來種從桃園高校生出發，呈現青年人文創生活態度。

科藝種呼應桃園特色產業及實力，以科技藝術串連展出內容；新生種展現桃園特色農產、品牌、技術力，並邀請林三茶研所以在地特色物產調製手搖飲；迷你種從兒童遊戲權議題出發，呈現桃園孩童自由遊戲的體驗與想像。

桃園文博會搭配「藝遊桃園文化行旅數位平台」，推出NFT數位集章活動，七棟主題展館入口旁均有QR Code，掃描登入平台可領取限量超有種生物NFT，集滿七款可至服務台兌換小禮物。

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