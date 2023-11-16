捷運綠線延伸中壢規劃 年底核定

行政院副院長鄭文燦（左四）視察「桃園機場捷運A23站工程暨桃園捷運綠線延伸中壢計畫」。（記者周敏鴻攝）

2023/11/16 05:30

鄭文燦視察 公布時程 將設1座高架、4座地下車站 經費逾361億

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃報告十月十二日已送行政院審議，行政院副院長鄭文燦昨到台鐵中壢車站視察時強調，行政院預計今年底核定本案的綜規，其中，機捷A23中壢站將延長月台，讓綠線延伸中壢的列車可停靠，方便民眾轉乘，未來機捷系統重置時，將整合相關捷運系統，達到「捷運成環，一車到底」的願景。

每日運量5.6萬人次 預計2031年通車

鄭文燦由市府秘書長詹榮鋒、交通部鐵道局長楊正君與民進黨市議員彭俊豪、劉仁照等人陪同視察時，鐵道局簡報本案列入前瞻基礎建設計畫，全長七‧二公里，將設置一座高架、四座地下車站，總經費為三六一‧五九億元，中央負擔二○九‧四六億元，桃市府負擔一五二‧一三億元，全日運量可達五萬六○三四人次，預計二○三一年通車。

市府捷運工程局長劉慶豐說，綠線延伸中壢原規劃與機捷於中壢車站各自設置車站，再以約一二○公尺連通道銜接，讓民眾轉乘，後經檢討為機捷A23站加長月台，供綠線延伸中壢列車停靠，旅客下車後在月台步行即可轉乘。

楊正君表示，機捷A23站月台將取消行李拖運月台，將機房北移，月台中心也北移十六‧九公尺，以利南側增設綠線延伸中壢的月台，並以月台連通道連接兩線的月台，但機捷A23站工程的完工期程將因此延後一年，並增加經費三‧九六億元。

機捷A23中壢站將延長月台供停靠

鄭文燦說，台鐵中壢車站未來將是機捷、捷運綠線、鐵路地下化的共構車站，推動綠線延伸中壢將與綠線、機捷組成桃市的環狀骨幹，暫時方案是將機捷A23站的部分月台規劃給綠線延伸中壢使用，方便民眾轉乘機捷與綠線延伸中壢。

鄭提及，未來機捷系統重置時，將整合捷運系統，讓民眾搭車可一車到底，不必轉乘，屆時不再需要獨立的綠線延伸中壢月台，將改建為行李拖運月台，提供民眾在機捷A23站預辦登機、行李託運等服務。

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