（桃園）獲師鐸獎 何信璋︰校長為親師生加值

桃園市長張善政（左四）表揚服務屆滿四十年資深優良教師傅美琴（右四）、張澄仁（左一）等人。（記者周敏鴻攝）

2023/09/14 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市同德國中校長何信璋從事教育工作卅二年，當大崗國中校長時，看到學生練習射擊須走到五個街區外的公西靶場，車流影響師生安全，短短一年在校內完成設置靶場，轉任光明國中服務的八年間，與日本日南學園高等學校、韓國龜尾市東部玉溪中學等締結姊妹校，帶動該校贏得智慧學校、雙語亮點學校等榮譽，何昨獲頒今年桃園市師鐸獎後受訪強調，校長的角色應站在領航者與教育經營者的位置，努力為每一位親師生加值。

表揚優良教育人員 409人獲獎

市府昨在市立圖書館平鎮分館演藝廳舉辦「師鐸獎暨優良教育專業人員表揚大會」，市長張善政表揚師鐸獎教師、服務屆滿四十年資深優良教師、高國中小學及幼兒園優良教師、杏壇新星獎、優良特殊教育人員等共四○九人；張善政說，贏得師資就贏得教育，贏得教育就贏得孩子與國家的未來，在教師節前夕，由衷感謝所有師長的辛勞與無私奉獻。

張澄仁 教師節收到103張卡片

「成為孩子生命中的貴人。」是四十年資深優良教師的石門國中老師張澄仁，曾有一年教師節收到一○三張卡片的紀錄，足見深受學生喜愛，他分享心得時說，老師對待每個學生都該像自己的孩子，才會真正看到學生的優點與需要。

傅美琴 為罕病學生奔走醫院

龍興國中校長傅美琴獲頒四十年資深優良教師，堅信「教育就是在孩子的需要上，看到自己的責任」，她在介壽國中校長任內看到偏鄉資源落差，深深感受「幫忙拔尖的師長很重要，協助扶弱的師長更不可或缺」，曾為了罹患罕見疾病的學生，帶著學生跑醫院辦住院手續，還幫忙醫護說服家長讓孩子接受治療。她堅信「教育就是在孩子的需要上，看到自己的責任」

從事教育工作卅二年，同德國中校長何信璋（右）榮獲師鐸獎。（記者周敏鴻攝）

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