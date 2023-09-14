（桃園）中庄吊橋 遊客質疑人流計數器失準

桃園市「中庄吊橋」人流、風速監測系統的電子看板，日前被遊客發現「橋上人數」當下明明不到二十人，螢幕數字卻是一百五十人，質疑設備失準、維管不良。（記者李容萍攝）

2023/09/14 05:30

水務局：常因民眾停留誤判 每30分鐘歸零重新感應

〔記者李容萍、陳璟民／桃園報導〕桃園市大溪區串聯大漢溪兩岸的人氣觀光景點「中庄吊橋」，基於遊客通行安全考量，設有人流、風速監測系統，動態資訊會顯示在橋頭旁的電子看板，但上週末有遊客發現「橋上人數」當下明明不到廿人，螢幕數字卻是一五○人，有人員走進橋內，數字也沒隨之加一，質疑設備失準、維管不良。

橋上不到20人 螢幕顯示150人

市府水務局水利養護工程科長高啓洲表示，吊橋人流計數器採紅外線感應方式，感測器位於橋梁入口的欄杆上，常因感測器前有民眾停留拍照、同時間有一群人通過或感測器遭人觸摸等，而使設備發生誤判，為此，該局採每卅分鐘歸零重新感應計數，以降低人數誤差情形。

市府︰吊橋同時站2千人 也算安全

高啓洲說，中庄吊橋容留人數以五百六十人為管理目標，在吊橋入口兩端設置人流計數器的目的，是為了提供民眾安全舒適的遊憩空間，就結構上而言，該吊橋即使同時站上二千人，也在安全範圍內。

水務局統計中庄吊橋元月廿日開放至八月底，已攬客四十四萬七五○○人次，該局原定七月十日起封橋一個月，辦理年度鋼塔柱油漆美化工程，因遭民怨而喊卡，但考量吊橋使用人數眾多，白色欄杆有污損情況，本月七日起委外進行欄杆油漆和橋梁桁架清潔作業，以維持吊橋美觀，預計十七日完成，因施工範圍小，並未封橋，遊客仍可往來遊賞。

欄杆上油漆未封橋 17日完成

水務局河岸地工程管理科長許榮桀表示，吊橋長約四一九公尺、寬二．五公尺，配合大漢溪地形特性、景觀視野而闢建，採雙塔懸吊式，側向抗風索加固以提高吊橋的穩定性，現為全國最長的懸索式吊橋，串接大漢溪兩岸自行車道，車友從石門水庫可一路騎到淡水八里，是旅遊拍照、打卡的新地標，顧及徒步遊客安全，目前禁止騎乘自行車過橋，車主得牽引通過。

桃園市「中庄吊橋」人流、風速監測系統的電子看板，日前被遊客發現「橋上人數」當下明明不到二十人，螢幕數字卻是一百五十人，質疑設備失準、維管不良。（記者李容萍攝）

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