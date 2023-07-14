（桃園）打造低碳飲食 「首惜」廚師頒獎

桃園「首惜」廚師惜食料理食譜暨教案甄選的決賽昨天頒獎，圖為料理食譜組第一名楊勝閔的作品。（記者李容萍攝）

2023/07/14 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府環保局昨在健行科技大學辦理「首惜廚師」惜食料理食譜暨教案甄選的決賽，教案組第一名由市立羅浮高中餐飲科老師張振坤、陳彥伶、郭澤樺（作品名稱：Hmali na Tayal 泰雅的舌頭營業中）獲得，料理食譜組第一名為家住龍潭區的餐飲連鎖店料理長楊勝閔（作品名稱：糧食好食），將於九月十六日代表桃市參加環保署舉辦的全國決賽。

「首惜廚師」參賽者有來自餐飲界的新星廚師、幼兒園老師、餐飲科系學生及對環境推廣充滿熱忱的環教人員，教以「學生營養午餐、冰箱管理及生活行為改變」等多面向融合設計的作品，不僅貼近日常生活，更是從小建立惜食的觀念。

教案組第一名運用泰雅族「取之自然，自然用盡」的觀念，將惜食與泰雅文化結合，設計具原民風情的教案，獲獎金三萬六千元；料理食譜組第一名楊勝閔嚴選桃市當令食材，利用低碳飲食法，減少碳排放量為目的，儘可能地去除牛肉、羊肉及過度加工的食品，例如罐頭、醃漬物等，獲得評審青睞，獲頒獎金五萬元。

環保局長陳世偉表示，食物浪費是當今社會的一大問題，惜食理念不再只是生活方式，更是對環境和資源的尊重，這次甄選活動除了環保署指定的食材，更將復興區綠竹筍及香菇、大溪區韭菜、龍潭區筊白筍等桃市農作物列為指定食材，希望選手做出專屬桃園的味道，也鼓勵購買運送里程較少的食材，降低運輸過程的碳排。

桃園「首惜」廚師惜食料理食譜暨教案甄選的決賽昨天頒獎。（記者李容萍攝）

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