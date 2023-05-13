公托監視畫面 桃園將建雲端儲存系統

市長張善政（左五）簽下承諾書，保證任內對虐童、霸凌事件嚴加調查、不包庇。（記者謝武雄攝）

2023/05/13 05:30

提供日後糾紛參考 社會局編列1500萬 50所先建置

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市近來虐童、虐嬰案件層出不窮，多位民進黨市議員昨在議會定期質詢時，要求市府建立「監視畫面雲端影像儲存系統」，作為日後糾紛參考，市長張善政認為可行，已要社會局編列一千五百萬元，初期在五十所公托建立雲端系統，準公托則是鼓勵建置。

張善政簽署虐童零容忍承諾書

張善政強調，「虐嬰、虐童零容忍」是施政目標，市府必以最嚴謹的態度處理這類事件；會後，張在議會民進黨團製作的承諾書上簽名，承諾市長任內若發生疑似霸凌或虐嬰、虐童，必嚴加調查。

黃瓊慧、王珮毓憂心忡忡地說，桃園市近來發生多起虐童、虐嬰案件或霸凌事件，有的單位疑似隱匿不呈報，家長無奈下，最後到議員服務處陳情，才讓事情曝光，其實這類案件都有廿四小時通報規定與機制。

黃、王也提到，案件發生後，連家長都看不到監錄影像資料，甚至得要報案索取，若能建置監視畫面雲端影像儲存系統，除可還原事實，也能保障幼保員、保母的權益，他們也建議市府啟動考核評鑑機制，對公私立幼兒園可以更有效管理。

幼兒園收費 議員建議調整上限

議員李宗豪表示，每一件兒虐事件都造成家長及孩童人生重大傷害和陰影，預防勝於治療，虐兒、虐嬰事件應該零容忍；議員黃崇真認為，公托、非營利和私幼都面臨師資不足情況，建議向中央爭取調整收費上限，提高私幼的師資品質。

黃崇真點出，幼兒園教保人員管理面臨困境，制度面上有根本性問題，園方不願將不適任教師懲處，原因在於管理者或同業吹哨後，會造成評鑑考績影響經營，因此市府必須盡快完善處理各種問題，避免憾事不斷發生。

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