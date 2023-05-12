（桃園）中捷殷鑑 機捷沿線工安巡檢41處

桃園機場捷運、桃捷綠線行駛安全機制

2023/05/12 05:30

地面、軌道雙重檢視 未發現異物入侵危害情形

〔記者余瑞仁、謝武雄、陳璟民／桃園報導〕台中捷運綠線軌道前天中午因高樓建案塔吊吊臂墜落軌道，造成列車上乘客重大傷亡，引發桃園市民對既有桃園機場捷運、未來桃捷綠線的行駛安全疑慮；桃園大眾捷運公司總經理莊英震昨說，與自動（無人）駕駛的中捷綠線不同，機捷列車都配有司機員，駕駛室內有緊急停車按鈕，司機員發現軌道有障礙物會立即按壓而緊急煞車，捷運站月台也有緊急停車按鈕，有狀況時按下，列車進入月台區時會緊急煞車。

機捷有駕駛員 駕駛室有急停按鈕

中捷事故後，桃捷公司清查發現機捷沿線有四十一處建案、吊車吊掛機械及大型建案看板等危險因子，已納入重大工安巡檢重點，經地面及軌道上的雙重巡檢，目前無異物入侵危害列車及軌道的情況。

捷運站月台 也有緊急停車按鈕

市府勞動檢查處進一步查知機捷沿線危險因子，位於桃園市的有廿四處，昨派員實施監督檢查，重點為工程是否使用塔吊起重機或重型起重機、訂定相關防止災害對策及落實自主檢點等，已稽查完成九處，尚無危害之虞，剩十五處近日儘速完成，今函文台北、新北市府請監督檢查在其境內的十七處。

勞檢稽查 起重機未防翻勒令停工

勞檢處昨監督檢查發現機捷A10山鼻站旁有一處未在列管名單的在建案工程，正使用移動式重型起重機具從事吊掛作業，但作業範圍下方地盤軟弱，業者卻未做好防止機具翻倒的措施，恐將危害機捷行駛安全，勒令立即停工並將開罰三至卅萬元。

由於桃捷綠線全面施工中，工地安全也受關注，市府捷運工程局主任秘書林義昌表示，捷運工地周邊有限禁建規定，確保不至於受周邊工地施工影響。

綠線兩側禁建限建範圍於去年八月十八日公告實施，高架段禁建範圍六公尺，地下潛盾段禁建範圍一公尺，限建範圍為卅公尺，相關作業都按禁限建審查作業規定，原則是距離捷運越近則限制越多。

捷工局長劉慶豐說，該局二○一七年三月二日起接管機捷工程事宜至今，高架段、地下潛盾段禁建範圍都跟綠線相同，但限建範圍更大，達五十公尺，目前機捷沿線列管限建的建案共一○七案。

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