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    首頁　>　桃園市

    桃市凍卵補助萬元 規劃4月起申請

    2023/03/05 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第三屆第二次臨時會明起四天議程，將討論市長張善政「婦幼六善好」選舉政見的若干內容與經費，其中，「凍卵補助」預計每人補助一萬元，四月起受理申請，追溯自今年元旦起，產婦心理諮商則針對產後六個月內婦女提供四次諮商，每次最高補助二千元，預計五月起實施。

    產婦心理諮商 預計5月開始

    根據市府提送議會的專案報告資料，婦幼六善好裡的「多一胎加一萬」已經實施，凍卵補助是針對卅歲至四十歲女性、終身補助一次，預計四月受理申請，今年元旦起至桃園市合法人工生殖機構的合約醫療機構，進行冷凍卵子療程的婦女都可申請補助。

    「產婦心理諮商」委託醫療院所針對剛生產完婦女進行「愛丁堡產後憂鬱量表」施測，有心理諮商需求的婦女轉介衛生局協助就近媒合心理諮商，產後六個月內婦女提供最多四次諮商，每次最高補助二千元，預計五月實施。

    「好孕專車」部分，產前補助孕婦廿八次產檢交通費，每趟最高補助二五○元，產後三個月內補助八趟次嬰兒就醫交通費用，每趟最高補助二五○元，預估一年需要一億六二○○萬元，目標明年起實施。

    勞動局持續補助企業設置「哺集乳室」、「托兒設施」等友善設施並加強宣導，體育局也評估龜山國民運中心、龍岡全民運動館納入「兒童專屬運動場域」。

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