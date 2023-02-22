（桃園）鐵路地下化3車站開發專區 都審過關

2023/02/22 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部都市計畫委員會昨審議通過「桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案」，車站周邊所屬鐵路用地將變成車站專用區，比照商業區容積率可達三八○％，尤其桃園、中壢兩站旅客人次量，在台鐵各站分居第二、三名，開發後可望成為桃市的雙星，發展媲美新北市新板特區。

桃園站4.5公頃 中壢站5公頃

全案關於桃園車站車專區範圍是從林森地下道到民族路橋，面積約四‧五公頃，中壢站則是從中原陸橋到龍岡地下道，面積約五公頃，內壢車站主要針對後站廣三（莊敬廣場）進行開發，面積○‧八公頃。

內壢站後站廣三 面積0.8公頃

都市發展局長江南志表示，為配合桃園鐵路地下化工程，鐵路用地已於二○二一年鐵路用地變更為園道用地，市區將多了一條十六公里園林大道；桃園、中壢車站未來將由交通部鐵道局、台鐵局分別改建為具地標性門戶意象的車站及多功能開發大樓，兩車站及周邊發展不輸給新板特區。

江南志說，台鐵開發建照申請，必須經過都市計畫審查、交通影響評估，市府今年二月起改採聯席審查方式進行，預期可大幅增加行政效率；市府同步盤點車站周邊資源及現況，整合車站設計與周邊交通網路，重新思考沿線工業區轉型及園道定位，以擴大鐵路地下化效益，完成都市縫合，打通道路瓶頸，建構人本步行環境。

富岡車站周邊 補助老屋再生

另，市府推動「桃園舊城區、楊梅富岡火車站周邊老屋再生活化補助計畫」，三月一日起受理申請，補助項目包含老屋建築整建或修建最高補助四十萬元、室內修繕最高補助九十萬元、經營文化藝術等項目每月補助一萬元，最高一年十二萬元，詳洽住宅發展處都市更新科332-4700分機3104至3112。

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