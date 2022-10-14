鄭運鵬提觀光三倍速 後援會成軍

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨天在桃園區住都飯店舉行觀光後援會成立大會，市長鄭文燦也到場力挺。（記者謝武雄攝）

2022/10/14 05:30

鄭文燦到場力挺 搶攻觀光大餅 提出國旅、好客、北橫大進化

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬觀光後援會成立大會，昨晚七點在住都飯店舉行，他提出「桃園觀光三倍速」政見，有「國旅大進化、好客大進化、北橫大進化」等層面，市長鄭文燦到場力挺鄭運鵬並幫忙拜票，鄭運鵬頒發證書給後援會幹部，現場「鄭運鵬，凍蒜」聲不斷，場面熱絡。

鄭運鵬表示，觀光產業人才輩出，包含觀光工廠、各商圈理事長等，鄭文燦兩任八年施政，完成龍潭大池吊橋改建、客家四大館舍、石門水庫低碳旅遊示範區、大溪老城區再造重現崁津八景、建設虎頭山風景特定區，以及各種節慶魅力、一區一花卉等，相信大家都感受到進步很多，他要延續鄭文燦五星施政，「團結顧桃園，用心護台灣」，持續運轉桃園大進化。

鄭運鵬闡述「觀光三倍速」政見，國旅大進化包含國旅搶客、職人創生、移工休閒的大進化；好客大進化包含好遊好尞好歡喜、行山行水好交通等，搭配世界客家博覽會、觀光公車；北橫大進化則是打造北橫國家風景區。

敬老愛心卡點數 可用在觀光工廠、農場

鄭運鵬說，敬老愛心卡點數八百點，未來可以用在觀光工廠、休閒農場門票，讓桃園長輩在市境好好休閒旅遊；他也要讓所有觀光商圈有故事、有景點、好徒步、好停車、有競爭，以更高品質、更高服務吸引旅客。

昨是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）以來，國境解封第一天，媒體詢問鄭運鵬有沒有方法留住國旅客和吸引觀光客，他回應，目前大家加價買機票，趕著出國玩，反而造成桃園旅遊損失，他很早就提出政府要有大搶客的計畫，未來會透過「你吃飯，我請客」、「你住宿，我買單」類似計畫，協助桃園觀光業者把旅客留下來，如果民眾晚幾個月到日本去玩，就不必機票加價，節省的經費就能先來桃園玩，花一樣錢，玩到出國也玩到桃園。

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