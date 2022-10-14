鄭運鵬提觀光三倍速 後援會成軍
鄭文燦到場力挺 搶攻觀光大餅 提出國旅、好客、北橫大進化
〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬觀光後援會成立大會，昨晚七點在住都飯店舉行，他提出「桃園觀光三倍速」政見，有「國旅大進化、好客大進化、北橫大進化」等層面，市長鄭文燦到場力挺鄭運鵬並幫忙拜票，鄭運鵬頒發證書給後援會幹部，現場「鄭運鵬，凍蒜」聲不斷，場面熱絡。
鄭運鵬表示，觀光產業人才輩出，包含觀光工廠、各商圈理事長等，鄭文燦兩任八年施政，完成龍潭大池吊橋改建、客家四大館舍、石門水庫低碳旅遊示範區、大溪老城區再造重現崁津八景、建設虎頭山風景特定區，以及各種節慶魅力、一區一花卉等，相信大家都感受到進步很多，他要延續鄭文燦五星施政，「團結顧桃園，用心護台灣」，持續運轉桃園大進化。
鄭運鵬闡述「觀光三倍速」政見，國旅大進化包含國旅搶客、職人創生、移工休閒的大進化；好客大進化包含好遊好尞好歡喜、行山行水好交通等，搭配世界客家博覽會、觀光公車；北橫大進化則是打造北橫國家風景區。
敬老愛心卡點數 可用在觀光工廠、農場
鄭運鵬說，敬老愛心卡點數八百點，未來可以用在觀光工廠、休閒農場門票，讓桃園長輩在市境好好休閒旅遊；他也要讓所有觀光商圈有故事、有景點、好徒步、好停車、有競爭，以更高品質、更高服務吸引旅客。
昨是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）以來，國境解封第一天，媒體詢問鄭運鵬有沒有方法留住國旅客和吸引觀光客，他回應，目前大家加價買機票，趕著出國玩，反而造成桃園旅遊損失，他很早就提出政府要有大搶客的計畫，未來會透過「你吃飯，我請客」、「你住宿，我買單」類似計畫，協助桃園觀光業者把旅客留下來，如果民眾晚幾個月到日本去玩，就不必機票加價，節省的經費就能先來桃園玩，花一樣錢，玩到出國也玩到桃園。