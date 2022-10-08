讓毛小孩善終 寵物殯葬自治條例通過

議會通過「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，將允許業者申設寵物生命紀念專區。（資料照，記者謝武雄攝）

2022/10/08 05:30

允業者申設專區 提供火化設施、植存紀念園區

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會本屆最後一次定期會，通過市府所提三項自治條例草案，其中，考量民眾飼養寵物風氣日盛的實質需求，制定「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，讓寵物生命紀念業合法化，賦予業者申設專區，提供寵物的火化設施、植存紀念園區、骨灰罈等寵物殯葬業務服務，市府也會參考各界資料訂定收費範圍供業者、民眾參考。

市府將訂收費範圍 供業者參考

市府動物保護處長王得吉表示，業者可透過「特定目的事業變更」，向市府經濟發展局申設寵物生命紀念專區，設置寵物屍體專用焚化爐、納骨堂、植存紀念園區等。

營建剩餘土石方稅 明年中調高

議會也通過「營建剩餘土石方特別稅自治條例」，依據地方稅通則第三條，地方開徵特別稅以四年為限，該自治條例原規定按收容營建剩餘土石方每立方公尺徵收十元，於明年六月一日施行屆滿，為讓法令能順利銜接，市府重提自治條例草案，經議會三讀通過，明年六月二日起實施，特別稅由每立方公尺徵收十元調高至卅元。

議會另通過「公寓大廈輔導管理自治條例」，市府都市發展局長盧維屏說，去年十月中旬高雄市「城中城」大火四十六死四十三傷慘劇，暴露出「公寓大廈管理條例」，對於一九九五年以前公寓大廈未設管理委員會毫無罰則或處理的辦法，事後中央著手修法，桃園市也訂定自治條例，並輔導公寓大廈成立管委會、更新各項消防設施。

至於公寓大廈強制設置電動車充電樁，盧維屏表示，仍有不同聲音，但該局會主動提供台灣電力公司的相關規範給各公寓大廈參考。

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