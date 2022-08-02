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    富岡鐵道藝術節 展27件裝置藝術

    藝術家郭奕臣的作品「富岡掉了一粒米」。（記者李容萍攝）

    藝術家郭奕臣的作品「富岡掉了一粒米」。（記者李容萍攝）

    2022/08/02 05:30

    〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕市府文化局和台灣鐵路管理局共同舉辦「桃園富岡鐵道藝術節」，從七月廿八日至八月七日在富岡火車站及周邊街區舉辦，七月卅日出動蒸汽火車從中壢站開到富岡站造成轟動，活動期間也展出廿七件裝置藝術作品成為熱門拍照、打卡景點，也帶動富岡小鎮的人潮。

    文化局今年邀請十七位藝術家參與「桃園富岡鐵道藝術節」打造裝置藝術，包括葉佩如的「流金穗月」、葉時進與龍盛鈺的「臘腸狗」、郭奕臣的「富岡掉了一粒米」、張惠蘭及東海團隊的「富岡日常」、范承宗的「落來坐」、黃蘭雅的「共生」等都是新創作。

    其中，「落來坐」以自然竹材交織搭起的大型裝置，遊客可入內坐下歇息片刻，一如過往聚落裡相聚大樹下、家門前、巷子內的日常風景；「流金穗月」以早期富岡車站前設有許多碾米廠，畫面中以豐穗的稻田為主題，帶狀的錯落其中，加入具有灌溉元素的河水展現川流不息的生命力；「富岡掉了一粒米」同樣呼應富岡過去以農業為主且碾米產業蓬勃，遊客駐足秤著米的重量，還可把身高畫在牆上，與富岡的等高線圖互動，饒富趣味。

    兒童玩具圖書館 辦主題特展

    另方面，市立圖書館的兒童玩具圖書館即起至九月卅日，將愛麗絲、小木偶、胡桃鉗等童話故事人物、場景、玩具匯集舉辦「童話故事的玩具聯盟」主題特展，六日在兒玩館戶外木平台有童話劇場「愛Party的蚱蜢」、廿七日在八德區君臨休閒公園天幕籃球場有「海洋GOGO大冒險」演出。

    藝術家范承宗的作品「落來坐」位於富岡運動公園中十分醒目。（記者李容萍攝）

    藝術家范承宗的作品「落來坐」位於富岡運動公園中十分醒目。（記者李容萍攝）

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