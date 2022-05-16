桃園》鯉魚流光祭掛滿鯉魚旗 超有日本味

「鯉魚流光祭」登場，超過兩百條各式鯉魚旗在園區飄盪，色彩繽紛，相當漂亮。 （桃園神社提供）

2022/05/16 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園神社文化園區今年完成活化後，由「元宇宙光影藝術祭」打頭陣獲好評，即日起至六月底由「鯉魚流光祭」接棒，現場有超過兩百條各式鯉魚旗在園區飄盪，還有日本浮世繪展、假日市集及期間限定的和菓子快閃店，疫情當下，讓民眾不用飛出國，猶如真的造訪日本。

神社接力式活動 人氣一波波

桃園神社於去年九月採OT（Operation Transfer，政府出資興建、民間機構營運）方式，今年首度推出的光影藝術祭成功吸引人潮，每到假日有三至四千人次的人流量，為以往冷清的園區增添許多人氣，桃園神社為此乘勝追擊，本月起接續舉辦「鯉魚流光祭」。

鯉魚旗是日本江戶時代武士家族的傳統文化，向神明傳達家中孩子順利誕生的感謝，也向神明祈願孩子能無災無難長大，隨時代變遷，現也象徵著夏日到來；浮世繪同樣緣起於江戶時代，主要描繪當時的生活風俗，經常出現的主題多為受歡迎的歌舞伎、相撲，此次展出近卅幅浮世繪，讓民眾可藉由畫作一窺江戶時代的生活習俗與藝術。

至於和菓子期間限定快閃店，將於六月二日起至六月底，每週四至週日的上午十一點至下午六點營業。此外，適逢牛郎織女一年一度相會的七夕，桃園神社也將於七月起以「結緣風鈴祭」，舉辦一系列仲夏活動，屆時神社內將掛起色彩繽紛的許願風鈴，讓造訪者寫下心願，同時安排日式特色攤販，體驗日本風情。

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