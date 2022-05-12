桃園》重灌漿加地錨楊梅區政大樓 可望10月完工

區政大樓示意圖。（擷取自楊梅區公所官網）

2022/05/12 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市楊梅區公所行政大樓（簡稱區政大樓）興建工程，去年八月初盧碧颱風強降雨後，竟出現結構體「上浮」四十五公分的狀況，經緊急停工檢討後，追加預算三六八○萬元辦理應變工程，將地下三樓十五個停車位取消，改為灌漿以增加結構體載重，同時增設七十九根地錨，預計今年十月底完工。對此，議員昨在議會定期會質詢時皆認為不可思議，質疑有設計疏失、施工不當情事，要求追究責任。

進行責任鑑定 區長：向相關單位求償

楊梅區長邱世源答詢，已委託桃園市土木技師公會進行責任鑑定，會視鑑定結果，就天災、設計疏失或施工問題等責任比例，向保險公司、設計單位及施工廠商求償。

邱世源表示，楊梅區政大樓工程追加預算共約九千二百萬元，包含初期整地增加營建廢棄物清運分類費用二三○○萬餘元，其次是使用單位調整室內隔間、家具並增設插座管線等及中山路側人行道、基地廣場工程變更三二○○萬餘元，還有結構體上浮應變工程三六八○萬元。

地下水位落差6公分 造成結構傾斜上浮

市府工務局表示，本案基地為南北向高差約四公尺，地形較為複雜，東西側地下水位高程落差達五、六公尺，去年禁不起盧碧颱風外圍環流強降雨，地下水位造成結構傾斜上浮，靠大成路部分上浮四十五公分，近大華街部分上浮十二公分，經專家學者會議決定採抗浮地錨等措施補救。

取消15個停車位灌漿 另設79根地錨

地下三層樓源設計為停車場、機房及倉庫，規劃二六七個汽車位，檢討後取消十五個停車位作抗浮工程，增加載重混凝土灌漿，增設抽水井及水位觀測系統，另設七十九根地錨穩住結構體。

議員要求須安全無虞 公所才能驗收

議員周玉琴、鄭淑方質疑，事前地質探勘不實，才會一場大雨就出現這樣的情況，一定要究責；議員李家興說，只是強降雨就讓建築主體變成一條船浮在水上，根本就是一棟危樓，公所一定要確定安全無虞才能驗收通過；涂權吉認為，每個車位成本要兩百萬元，十五個車位就要三千萬元，還有中央補助減少，市府損失不貲。

楊梅區公所行政大樓工程去年八月初盧碧颱風強降雨，造成結構體上浮四十五公分情形，經應變工程，預計十月底完工啟用。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法