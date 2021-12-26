新屋高中多功能活動中心啟用 一個月免費

新屋高中多功能活動中心設有七條國際標準泳道。（記者許倬勛攝）

2021/12/26 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市新屋區缺乏運動場館，市府於二○一八年以兩億餘元，在新屋高中新建多功能活動中心，配置溫水游泳池、體適能健身館、羽球場等，堪比國民運動中心，昨由市長鄭文燦主持啟用儀式，他並宣布即起一個月，民眾可免費體驗全館設施及各式課程。

有游泳池、健身館、羽球場

新屋高中多功能活動中心由駿斯運動事業公司得標營運，一樓設有游泳池、三溫暖、蒸氣室、烤箱，二樓為體適能健身館，三樓有室內籃球場、羽球場等，游泳池有七條廿五公尺泳道、四條十五公尺泳道，地下停車場有四十二個停車位。

鄭文燦說，新屋區長期缺乏複合式運動場館及游泳池，為嘉惠鄉親，市府與業者協調將原定兩週的免費體驗期，延長至一個月，到明年元月廿四日，鼓勵鄉親嘗鮮體驗。

駿斯運動營運長夏凱莉表示，館內游泳池依據國際標準設計、全年溫水，課程特色如引進頗受大眾喜愛的彈跳床、空中瑜珈課程，戶外則有獨木舟及立槳SUP課程，昨天就有近三百人報名。

明年元月廿五日開始收費，游泳池全票一百元、學生票八十元、六歲以下免費，體適能健身館每小時五十元，持桃園市民卡進游泳池或體適能館，票價九五折優惠，籃球場租借一小時一千元，羽球場每面依時段每小時二百至三百元，各場地使用時段均以學校教學使用為優先。

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