桃園投票率40％ 4公投同意票大於不同意票

平鎮區祥安國小因天冷，並無民眾監看開票，約卅分鐘全數開完。（記者許倬勛攝）

2021/12/19 05:30

〔記者謝武雄、許倬勛、周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕「重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離藻礁」四項公投案昨投開票，桃園市投票權人一八六萬九九○八人，投票數七十四萬八一九八，投票率四十‧○一％，雖然四案在全國的不同意票都大於同意票，桃市卻相反，又以中壢、桃園、平鎮、龍潭等四個行政區同意票逾四十％。

綠營分析 政治結構藍大於綠

綠營人士分析，上述結果是因桃園市政治結構長期以來「藍大於綠」，市長鄭文燦上任後，致力於政通人和，但仍然無法改變這樣狀況，這次公投只能說「追的很辛苦」。

內壢高中 一人選票攜出送辦

昨天投票熱度「跟天氣一樣冷」，選民領投票順暢，沒有大排長龍的情形，但內壢高中投開票所有一人蓋錯票（第十八案），竟將選票攜出投票所被發現，他向警方表示不知此舉已觸法，其他三張選票都投入票匭；警方製作筆錄，並經檢察官同意將當事人請回，全案函送法辦；桃園市選舉委員會表示，依公民投票法第四十一條，將領得之公投票攜出場外者，處一年以下有期徒刑、役科一萬五千元以下罰金。

復興投票率最低 僅廿七‧四四％

全市十三個行政區中，有四個投票率超過四十％，依序是中壢四十一‧五七％、桃園四十一‧四％、平鎮四十一‧○三％、龍潭四十‧○三％；投票率最低的是復興區，僅廿七‧四四％。

各公投案在桃市的正反票數情況，第十七案「重啟核四」同意票卅八萬二三一四票、不同意票卅五萬九○四九；第十八案「反萊豬」同意票卅九萬三四二四、不同意票卅四萬七九六二；第十九案「公投綁大選」同意票卅九萬四三一四、不同意票卅四萬七六七一；第廿案「三接遷離藻礁」同意票卅九萬五五二九、不同意票卅四萬六一一九。

四大公投昨投票，民眾在投開票所前完成消毒作業，以落實防疫措施。（記者周敏鴻攝）

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