賞螢季到 後慈湖、小烏來都看得到

大溪百吉隧道旁往白石山步道螢火蟲生態豐富，圖為往年賞螢畫面。 （退休老師張玉玲提供）

2021/04/02 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕初夏夜幕低垂，螢光點點超療癒。桃園市境從大溪區北橫公路過慈湖出百吉隧道及復興區小烏來、詩朗步道等地，都有螢火蟲的蹤跡，林務局新竹林區管理處、市府在4、5月間，分別舉辦賞螢活動，希望民眾參與體驗而更認識、愛護螢火蟲，進而珍惜環境與水資源。

大溪區、復興區的螢火蟲棲地，大多在北橫與各產業道路沿線，如後慈湖、百吉林蔭步道、百吉國小、石門水庫環湖公路、溪洲沉澱池步道，及復興區的詩朗步道、往三民蝙蝠洞的基國派道路、東眼山林道、小烏來風景區步道。

長期在百吉隧道附近觀察螢火蟲生態的退休教師張玉玲表示，螢火蟲大多是夜行性的，全世界的螢火蟲有2000多種，台灣就有40多種，幼蟲有水生、陸生，成蟲最重要的事就是完成交配、產卵，到了隔年4月，卵會歷經完全變態為幼蟲、蛹而至成蟲，之後再繁衍生生不息。

北橫前陣子有下雨，自然環境還算潮濕，預估4月最後一週及5月上旬是螢火蟲數量最多的時候，也是觀賞最佳時機，呼籲民眾不要帶捕蟲網濫抓，否則將破壞生態。

東眼山自然教育中心5月1、2日及22、23日推出「火焰蟲傳說之夜宿東眼山」一泊二食賞螢特別企劃，參加者幸運的話，能遇見東眼山吉祥物—台灣野兔，4月6日下午2點在台灣山林悠遊網（https://bit.ly/fireflies-2days）開放報名；市府規劃4月底、5月初在後慈湖及蝙蝠洞，舉辦4梯次夜間生態導覽解說，報名時間另行公布。

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