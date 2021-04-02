桃園新永和市場4/18試營運 議員︰別倉促開幕

新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，議員黃景熙認為各項工程都沒有完工，試營運還是要謹慎。 （記者謝武雄攝）

2021/04/02 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為安置桃園區永和市場拆遷攤商，斥資5億元在小檜溪文中用地興建「新永和市場」，完工試營運期程一延再延，市府經濟發展局有信心4月18日可以試營運；對此，市議會定期會昨進行工務局工作報告議程，民進黨團總召黃景熙及國民黨團總召蘇家明都主張「不要為開幕而開幕」，否則營業時還有施工，對買菜的民眾來說也不安全。

自治會長︰加速完成裝潢工程

經發局長郭裕信受訪表示，已將試營運的日期從3月30日調整至4月18日，從目前進度來看，18日前應可完工，開始試營運，預計5月22日正式開幕；新永和市場自治會長李麗凰表示，攤商們分批進場，一定會加速完成裝潢工程，配合市府政策及18日試營運活動。

工務局長︰進度並未落後

工務局長賴宇亭說，新永和市場已經取得使用執照並供水、供電，3週前開放攤商進場裝修，工程合約是到4月底，進度並未落後，承包商也開始進行戶外綠美化工程，市場停車區位於2樓及北側，可提供188個停車位。

舊永和市場建物配合捷運綠線G08站興建工程，將於4月6日斷水、斷電，隨後開拆。

議員要求 工程完工才能營運

黃景熙表示，昨到新永和市場實勘，看見攤商還在裝修，以工程狀況來講，可能到月底都沒辦法營運，包商也抱怨攤商施工零零落落，根本沒有辦法掌控進度，現場電線外露、鐵條等危險器材丟滿地，如果勉強試營運，不僅影響觀瞻，也有安全上的顧慮；蘇家明要求，一定要所有工程完工後才能營運，務必將最好的一面呈現給民眾，不必為開幕而開幕。

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