鐵路地下化負擔恐倍增 桃園市府忙協商

桃園鐵路地下化出現要桃園負擔50%工程款的方案，工程堪稱一波三折，圖為桃園鐵路平交道現狀。（記者謝武雄攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園鐵路地下化卡在中央，引發各界關注，市議員劉勝全昨質詢質疑中央「卡燦」；捷運工程局局長陳文德首度證實，國發會報行政院財務規劃為兩案並陳，其中一案是依照「中央地方財政補助辦法」辦理，但依據該辦法，市府得負擔五百多億元，與另一案只需負擔二六一億餘元差距達一倍，市府正與中央協商。

市府：國發會提兩案 負擔金額不同

副市長游建華表示，桃園鐵路地下化綜合規劃報告，市府與交通部達成共識比照高雄模式，由地方負擔廿五％，也就是一○四七億元工程款，桃園市政府負擔二六一．七五億元；不過，國發會審核時，其他部會有意見，希望按照「中央地方財政補助辦法」辦理，國發會最後兩案並陳送行政院核定，但院長蘇貞昌要求國發會只送一案，因此全案又退回國發會。

陳文德表示，鐵路地下化若依「中央地方財政補助辦法」辦理，桃園市政府得負擔五十％經費，以一○四七億元工程款計算，需負擔五二三．五億元，由於經費過於龐大，市府無法接受，目前正與中央協商，預估今年上半年可核定，之後由鐵道局發包，預計工程發包後七年內完工。

議員質疑卡燦 盼為市民爭取最佳方案

劉勝全表示，立法委員萬美玲對此質詢交通部長林佳龍，獲得的答覆為「不是退回、是補充資料」，而蘇貞昌的說法是「還在國發會」；但依據市府元月七日的新聞稿說法，是市長鄭文燦率主管赴國發會說明，最後國發會審議通過該案、只要送行政院拍板即可定案，到底綜合規劃案現在是在國發會還是行政院？讓人霧裡看花。

市議員李家興、劉勝全也說，前陣子行政院接連拔除王明德、郭榮宗、陳宗義等出身桃園政壇的國營事業董事長職務，現在又傳出要提高市府在鐵路地下化工程費負擔比例，明顯就是中央在「卡燦」，希望市府團隊能夠挺住，為市民爭取最佳方案。

市議員劉茂群則說，最早的桃園鐵路高架化總經費三○八億元，當時桃園縣政府只需負擔一○一億元，還包含用地費六十億元，現在地方、中央都是民進黨執政，卻變數連連，市府應爭取最佳方案，否則對不起桃園市民。市議員周玉琴、李家興也認為，若市府分擔比例增加，地方財政將無法負荷，將來如何能延伸到楊梅？

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