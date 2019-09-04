楊梅秀才步道景觀燈 加裝防漏電裝置

2019-09-04

〔記者許倬勛／楊梅報導〕原要讓民眾休憩的步道竟危機四伏，市民黃小姐日前與家人到楊梅區秀才登山步道健走，手握鐵欄杆時竟遭漏電的景觀燈電擊跌倒，幸經檢查治療無礙；楊梅區公所表示，近期因在入口處新換電線，疑包商裝設不當導致漏電，昨已加裝防漏電裝置，並派員慰問傷患，未來會加強維護，避免類似情況再發生。

秀才登山步道全長四公里，從秀才路循天德堂方向進入，共有四九七階「天梯」，沿著稜線可抵達海拔三百多公尺的太平山頂，鳥瞰整個楊梅市區，因景色優美，每逢假日遊客如織；黃小姐向本報投訴，一日下午與家人到步道爬山，走到半途因四肢無力手扶鐵欄杆支撐，詎料手臂瞬間遭電擊，一陣酥麻讓她失足摔倒，幸好家人及時攙扶，否則後果不堪設想，經就醫檢查無礙，也沒有遭燒灼傷痕跡。

楊梅區公所工務課坦承疏失，當天即緊急關閉電源、圍起封鎖線，並張貼公告警示，昨經檢測確認是鐵欄杆旁的景觀燈漏電，因近期電線屢遭竊，請包商改將電纜埋地，疑在裝設時不慎導致漏電，造成市民在觸摸鐵欄杆時形成回路導電，已加設防漏電裝置，避免意外再發生。

楊梅區公所強調，對於疏失一定會負責到底，昨與家屬聯繫並派員慰問，已獲對方諒解，未來會加強維護，並慎選承攬廠商。

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