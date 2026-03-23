台日少獅會交流防災包 避難應變觀念開箱比一比

有得少獅會邀日本大阪少獅會交流防災包，開箱比較兩國應變準備。（記者李容萍攝）

美國在台協會（AIT）高雄分處月前在社群平台發文提醒備妥避難防災包，有助於在緊急狀況中保持冷靜、迅速行動，一度造成避難包熱賣。桃園市有得實驗教育機構為促進台日國際教育交流，攜手國際獅子會300B-5區內壢獅子會，今（23）日邀請日本國際獅子會333-C地區總監廣瀨直樹，共同舉辦「333-C地區Leo聯合研修活動」，台日少獅會開箱展示防災包必備品，讓雙方小獅友大開眼界。

桃園市消防局第一大隊長賴志忠蒞會說明，台灣防災包內有礦泉水、乾糧、手套、哨子、手電筒，急救物品等；而日本防災包則有粗棉手套、安全帽、飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食品等簡單糧食。

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日本防災包（非常用持出袋）常見配備包括攜帶式廁所、安全帽或防災頭巾、暖暖包和電池式收音機；台灣防災包著重基礎維生用品，如水、食物、個人藥物，因為「平時多一分準備，危急時刻多一分安心」。

也是全國第一個全英語青少年獅子會的有得少獅會會長鍾彤表示，透過邀請日本少獅會來台參訪，讓她更加具體理解日本在活動細節上的嚴謹度及團隊合作的重要性；副會長黃威棣也提到，與日本學生共同研修的過程中，讓他對地震防災的準備及相關議題有更深入的認識，雙方交流也激發了他對不同文化議題的探究興趣，進一步體會台日學習文化的差異。

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