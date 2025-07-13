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    首頁　>　桃園市

    國3新增八德交流道 農民憂2件事 高公局提解方

    國道三增設桃園八德交流道，部分徵收地為農地，農民擔心剩餘面積太小或地形不整，難以活化利用，且施工機具進出道路時，臨地耕種恐無法出入或灌溉受阻，影響權益。圖為工程路線示意圖。（高公局提供）

    國道三增設桃園八德交流道，部分徵收地為農地，農民擔心剩餘面積太小或地形不整，難以活化利用，且施工機具進出道路時，臨地耕種恐無法出入或灌溉受阻，影響權益。圖為工程路線示意圖。（高公局提供）

    2025/07/13 23:32

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園八德地區人口與相關建設快速發展，進出國道需透過北側的大湳交流道與南側的大溪交流道，2交流道因交通量龐大且間距過遠，用路人須於地區道路行駛較長時間，且2交流道部分匝道服務水準不佳，行政院2020年核定交通部所提於國道3號57公里增設八德交流道工程，計畫總經費79.65億元，以提供新的連絡道路。

    此工程由高速公路局辦理，由市府新建工程處配合增設連絡道銜接豐德路及大鶯路，長度1846公尺、寬度18.6公尺，提供雙向各兩車道，預計2026年底動工、2030年底配合交流道工程完工通車。

    不過，因交流道部分徵收地為農地，所劃設的徵收範圍剛好將農地分成兩半，導致剩餘面積太小或地形不整，對於耕種農作物，已無法形成有效經營規模，難以活化利用，既無法進行機械化耕作、也不利灌溉與管理，恐造成土地閒置；以及施工機具進出道路時，臨地耕種恐造成農機具無法出入或灌溉受阻，影響農民權益。

    對此，高公局路產組今表示，已委託不動產估價師及通知地主到現場辦理地上物查估，並依桃園市辦理農作物查估補償基準辦理補償，若地主認為土地部分被價購，「剩餘路外土地面積過小、形勢不整致不能相當利用」，參照「土地徵收條例」第8條規定，可以在完成協議價購之日起1年內以書面向高公局申請一併價購，未來通知地主現勘如符合上開要件，即依路內補償標準辦理。

    另外，施工期間將依據設計原則及農業用地變更規定，維持既有灌排水路及進出農路通行。如果被截斷，未來完工通車後，會在路內加以接通維持功能，保障耕作權益。

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