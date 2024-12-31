中壢仁海宮建宮200周年 醮務局揭牌籌備建醮庇佑信眾

市長張善政揭牌前，率眾人於仁海宮上香祈福。 （記者黃政嘉攝）

2024/12/31 16:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區仁海宮2025年適逢建宮200週年，廟方設立祈安五朝福醮，庇佑中壢十三庄民眾安居樂業，為建醮作業順利，仁海宮義工群成立醮務局，協助福醮宮務，廟方今舉行醮務局揭牌儀式，在眾多信眾的期盼下，揭開為期逾一年的慶典序幕。

市長張善政今天參與揭牌儀式，揭牌前先在宮廟裡上香祈福，接續由法師向媽祖恭讀200週年祈安五朝福醮醮務局揭牌儀式啟動，眾人接續移置廟前廣場，為醮務局揭牌。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，透過醮務局的成立，凝聚中壢地方的力量，期待仁海宮建宮200週年的圓醮，范振修擔任醮務局主委及桃園市里長聯誼總會長黃連應擔任執行長，在2位領導之下，辦得有聲有色、圓圓滿滿，一起向天上聖母展現敬意，讓天上聖母繼續庇佑桃園、中壢，風調雨順、國泰民安。

仁海宮董事長王介禧表示，醮務局的成立只是建醮作業的一個起點，未來還有許多的醮務儀式跟活動，包括祈福法會、文化展覽、民俗表演等，讓信衆們在歡樂祥和的氛圍中，共同暢享仁海宮建宮200週年的喜悅與榮光。

范振修表示，福醮期間將舉辦眾多活動，盼透過各界協助募款經費，讓福醮作業順利做好。

由仁海宮義工群成立的醮務局，協助福醮宮務，市長張善政為醮務局揭牌。 （記者黃政嘉攝）

桃園市中壢區仁海宮2025年適逢建宮200週年，信眾眾多，平日也湧入許多民眾上香。（記者黃政嘉攝）

市長張善政（前排右五）與仁海宮董事長王介禧（前排右六）、醮務局主委范振修（前排左四）參與醮務局揭牌。 （記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法