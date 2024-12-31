桃園市「生前預立環保葬意願登記」 元旦上路

桃園市「生前預立環保葬意願登記」將於元旦上路。（民政局提供）

2024/12/31 11:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近年有越來越多民眾選擇以環保葬方式處理身後事，桃園市「生前預立環保葬意願登記」將於2025年元旦上路，民政局長劉思遠表示，預立意願登記完全免費，提供網路申請及臨櫃登記2種方式，讓民眾能夠依據個人意願提前規劃身後事。

民政局統計，桃園市環保葬件數逐年增加，以樹葬為例，桃園市於2013年首次推動時，服務案件僅有71件，今年截至11月，樹葬服務件數達到1527件，12年間成長逾18倍；聯合海葬17年間也服務422位先行者完成心願。

請繼續往下閱讀...

劉思遠表示，「生前預立環保葬意願登記」服務，主要是希望民眾能夠自主規劃身後事，減輕家屬的心理負擔，同時推廣環保葬，讓生命的最終歸宿能夠回歸自然，民政局積極推動樹葬及海葬，目前在楊梅、蘆竹、龍潭及大園區示範公墓設置樹葬區，並於每月舉辦1場樹葬，每年5月舉行聯合海葬。

劉思遠表示，預立登記完全免費，提供網路申請及臨櫃登記2種方式，民眾可透過「生前預立環保葬意願登記」網路平台線上登記，或由本人攜帶身分證及健保卡，前往桃園區或中壢區殯葬服務中心辦理臨櫃登記，相關資訊可上網查詢。

民政局說明，民眾透過生前預立環保葬意願，死亡後家屬辦理後事之際，殯葬所查詢資料會出現預立環保葬意願資訊，不過，此屬個人意願預立，不具強制性，主要是提供家屬辦理後事的參考。

桃園市樹葬服務案件，12年間成長逾18倍，圖為大園樹葬區。（民政局提供）

桃園市每年5月舉辦海葬。（民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法