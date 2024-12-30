台66線接國3大溪交流道最後一哩路 南下八德匝道通車

台66線接國3大溪交流道最後一哩路，南下八德匝道通車了。（高公局提供）

2024/12/30 23:12

〔記者李容萍／桃園報導〕國道3號大溪交流道北上、南出銜接台66線東西向快速道路匝道於今年10月全面通車以來，解決台66線接桃112甲線平面道路塞車，大溪交流道最後一哩路、往八德接桃112甲線匝道工程，也在本月29日上午悄悄完工通車，讓整體交流道改善大致完成。

交通部高速公路局第一新建工程分局長黃承郎表示，國3大溪交流道南下往八德的最右側匝道通車，往前走穿過南下的SR1高架橋底下，直接通往中壢、八德方向，原先往桃112甲平面道路的S型臨時車道廢除，目前只剩桃112甲路口、台66線側車道施工，預計明年3月完工。

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至於有用路人質疑大溪交流道彎道及台66線銜接國3難走？對此，黃承郎說明，國3大溪交流道自台66線接國3北上通車之後，尖峰時段人潮湧現，包括大溪早上上班、假日車多，在台66線匯入大溪車輛先塞一次，至匯入國3車道車流再塞一次，主要還是車多、用路人不熟悉路況，高公局仍呼籲用路人行車遵照指示、依速限行駛，避免危險。

台66線接國3大溪交流道最後一哩路，南下八德匝道通車了。（高公局提供）

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