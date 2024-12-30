庫容UP UP！ 石門水庫今年清淤逾562萬立方公尺創新高

石門水庫上游的陸挖清淤，為水庫清出庫容量。（記者李容萍攝）

2024/12/30 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部水利署北區水資源分署為增加已啟用一甲子石門水庫庫容量並穩定供水，近年加大力道積極進行水庫清淤，多管齊下透過抽泥、陸挖、水力沖淤及排砂等多元措施清除水庫淤泥，今年夏季以來颱風多，陸續有凱米、山陀兒及康芮等颱風帶來豐沛雨量，讓水力排砂量達110萬立方公尺，加上抽泥量達430.4萬立方公尺及陸挖21.6萬立方公尺，總清淤量達562萬立方公尺，創歷史新高。

北水分署副分署長郭耀程表示，石門水庫近3年累計清淤量達1351萬立方公尺，平均年清淤量達450.33萬立方公尺，較以往（2018至2021年）的年平均清淤量257.38萬立方公，大幅提升74.96％。

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郭耀程說，目前石門水庫採3艘抽泥船同時在壩前、大灣坪及阿姆坪水域進行抽泥清淤，除遇颱風及抽泥船保養維護期間，全年都可以作業，今年抽泥量已達430.4萬立方公尺，是石門水庫清淤的最大主力。其中，有25萬立方公尺水庫淤泥，是透過去年完工的阿姆坪防淤隧道輸泥管送至沖淤池，並在7月凱米與10月潭美兩場颱風配合水庫排洪沖淤，發揮提高水庫清淤成效。

截至今晚7點，石門水庫大壩水位244.99公尺（滿水位245公尺）、蓄水量2億0517萬噸、蓄水率99.96％，北水分署預估到明年初都會是接近滿水位，相較於歷年而言水情相對穩定，農業供水在11月底時已完成供灌，要到明年2月上旬1期稻作整田期時用水量才會增加，另外，民生及產業用水每日供水100至110萬噸，預期到明年農曆年前供水無虞。

石門水庫的抽泥作業，為水庫清出庫容量。（記者李容萍攝）

石門水庫上游的阿姆坪防淤隧道沖泥作業，為水庫清出庫容量。（記者李容萍攝）

石門水庫上游的阿姆坪防淤隧道沖泥作業，為水庫清出庫容量。（記者李容萍攝）

石門水庫水情佳，大壩水位在滿庫徘徊。（記者李容萍攝）

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