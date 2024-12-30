斥資2.5億元 桃園大溪仁善國小老舊校舍拆除重建

桃園大溪仁善國小老舊校舍啟動拆除重建工程。（記者李容萍攝）

2024/12/30 21:15

〔記者李容萍／桃園報導〕於1954年設立的桃園市大溪區仁善國小，今（30）日下午辦理老舊校舍拆除重建工程開工動土典禮，預計建造地下1層及地上4層的校舍，總計16間教室，預計2027年上半年竣工。

桃園市長張善政下午出席「仁善國小老舊校舍拆除重建工程動土典禮」表示，桃園居住環境適宜，為許多年輕家庭首選的宜居城市，隨著就學需求逐年提升，市府積極因應就學需求新建校園，仁善國小老舊校舍重建工程總經費近2億5000萬元，期勉工程團隊如期如質完成，讓全校師生擁有更好的教學與學習環境，展現桃園欣欣向榮的發展潛力。

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教育局長劉仲成表示，此工程設計將以現代化及永續發展為核心理念，預計建造地下1層及地上4層的校舍，總計將有16間教室。新校舍將包括圖書館、體育器材室、普通班級教室及專科教室等多功能學習空間。這項工程除新建校舍外亦涵蓋拆除該校「時雨樓」東棟、舊托兒所平房、投球練習棚等老舊設施，並新增救災道路、室外停車空間、圍牆與車道大門、汙水處理設施及植栽等設施，並同步改善校園救災動線及景觀，提升無障礙環境空間，優化教學品質，為師生提供舒適與安全的學習環境。

桃園市長張善政（前右6）主持仁善國小老舊校舍拆除重建動工典禮。（記者李容萍攝）

桃園大溪仁善國小老舊校舍拆除重建新校舍工程完工示意圖。（桃市教育局提供）

桃園大溪仁善國小老舊校舍拆除重建新校舍工程完工示意圖。（桃市教育局提供）

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