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    首頁　>　桃園市

    林業署 : 拉拉山森林遊樂區 春節期間可修復便橋全區開放

    復興區拉拉山國家森林遊樂區步道入口過眺望之橋後0.6公里處邊坡發生土石崩塌，新竹分署採階段性作業先將倒木移除，再進行邊坡治理災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區拉拉山國家森林遊樂區步道入口過眺望之橋後0.6公里處邊坡發生土石崩塌，新竹分署採階段性作業先將倒木移除，再進行邊坡治理災害搶修進度。（復興區公所提供）

    2024/12/30 20:51

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區，因今年10月底山區連續降雨和11月初康芮颱風侵襲導致邊坡土石崩塌無法通行，園區自11月11月僅以門票10元價格局部開放入口處至遊客中心，導致遊客數銳減，當地民宿及拉拉山車隊、商圈業者抱怨生計大受影響。農業部林業及自然保育署新竹分署今（30）日表示，農曆年前將先修復便橋，春節期間屆時可全區對外開放。

    復興區長蘇佐璽日前率隊前往現勘，他表示，目前拉拉山國家森林遊樂區開放的範圍太小，影響遊客入園意願，若無法進入巨木區欣賞巨木風采，根本不會有人想來，當地民宿、餐廳業者反應近期生意差很多，進入巨木區必經的橋梁修復評估需耗時1年，地方期盼林業署新竹分署能在農曆年前先修復便道讓遊客可以進入，至少可以拉抬園區春節旅遊人氣。

    市議員蘇偉恩也說，上巴陵商圈都抱怨遊客不進到拉拉山，商圈觀光與經濟受到大打擊，除盼農曆年前先行修復便道開放，也要大力向遊客宣傳，針對票價應該要有優惠創造入園誘因。

    對此林業及自然保育署新竹分署副分署長劉忠憲表示，因受連續豪雨和颱風影響，園區內步道入口過眺望之橋後0.6公里處邊坡發生土石崩塌，倒木也壓損眺望之橋，造成橋梁傾斜及橋面損壞，考量該橋是巨木步道必經路線，採階段性作業先將倒木移除，再進行邊坡治理，因為災害範圍比較大修復時間也長，確定便橋會在農曆年前修復完成，屆時將再公告農曆春節可開放遊客入園。

    劉忠憲說明，拉拉山園區因風災災損，今年11至12月遊客數與往年同期相比，僅剩下3成不到，新竹分署已積極進行修復工作，全區開園後將搭配觀光署觀光亮點獎，屆時門票也將會有優惠價。

    復興區長蘇佐璽（中）率隊現勘拉拉山國家森林遊樂區災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區長蘇佐璽（中）率隊現勘拉拉山國家森林遊樂區災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區拉拉山國家森林遊樂區步道入口過眺望之橋後0.6公里處邊坡發生土石崩塌，新竹分署採階段性作業先將倒木移除，再進行邊坡治理災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區拉拉山國家森林遊樂區步道入口過眺望之橋後0.6公里處邊坡發生土石崩塌，新竹分署採階段性作業先將倒木移除，再進行邊坡治理災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區長蘇佐璽（左4）率隊現勘拉拉山國家森林遊樂區災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區長蘇佐璽（左4）率隊現勘拉拉山國家森林遊樂區災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區長蘇佐璽（中）率隊現勘拉拉山國家森林遊樂區災害搶修進度。（復興區公所提供）

    復興區長蘇佐璽（中）率隊現勘拉拉山國家森林遊樂區災害搶修進度。（復興區公所提供）

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