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    五月天歌迷怒訴遇詐騙停車場 業者：顧客保留當日發票可辦退費

    桃園會展中心停車場。（記者李容萍攝）

    桃園會展中心停車場。（記者李容萍攝）

    2024/12/30 18:50

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    進場每日最高200、出場變360 五迷怒訴看演場會遇詐騙停車塲

    〔記者李容萍／桃園報導〕天團五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年特別版，從28、29、31日到明年元月1、4、5日於桃園中壢青埔的樂天桃園棒球場舉辦，一連獻唱6天，不過，有五迷29日向本報投訴，28日下午2點許進場「桃園會展中心停車場」，明明告示牌標示每日最高是200元（行車記錄器有拍到），但晚上10點離場時，瞬間被改價格變360元，覺得「太扯了」，此事件引起多位車主聲援「自己也莫名多繳了160元」。

    對此，承攬停車場營運的嘟嘟房停車場管理公司今（30）日表示，「已針對本次事件進行檢討並加強人員教育訓練，以確保未來不再發生類似情況。敬請當日曾停放於本停車場的顧客保留當日發票正本，並聯繫本公司辦理退費事宜」，感謝車主們的體諒與支持，對於造成不便，敬請見諒。

    嘟嘟房公司今日表示，感謝使用「桃園會展中心站」停車場，針對28日因周邊演唱會活動實施的特殊費率調整，本公司誠摯說明並致歉。由於當日因現場人員作業疏失，未能即時更換全區費率告示，導致部分入場民眾未能清楚了解實際費率。為此，公司深表歉意。

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