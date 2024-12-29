桃市155家補教業者響應「育苗專案」 助學1117清寒學子

桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會合辦育苗專案/愛心關懷教育公益活動。（桃市教育局提供）

2024/12/29 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市補習教育事業協會第11屆及桃園市兒童課後照顧服務協會第6屆會員大會與聯歡晚會暨育苗專案/愛心關懷教育公益活動，今（29）日晚上在中壢水悅莊園舉行，桃園補教界為共推教育公益活動，今年9月至明年8月止共提供1117個免費課程名額，助清寒學子圓夢。

桃園市政府秘書長溫代欣出席活動頒發感謝狀給參與愛心關懷教育活動的155家補教及課照業者，感謝補教及課照業者關懷社會的義舉，溫表示，此項公益活動自2007年開辦迄今，受惠學生人數已累積達1萬1509人，係由補教業者提供弱勢學子免費教學資源，包括：課照、文理、語文、課輔及公職等；今年共155家業者響應，提供名額共1117名，期透過活動，整合補教及課照業者的力量協助更多弱勢家庭學童，共同培育人才。

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桃園市補習教育事業協會理事長林文善、桃園市兒童課後照顧服務協會理事長翁清文提到，「育苗專案/愛心關懷教育」公益活動的目的，是希望中低收入家庭的小孩可以藉由教育及學習，達成脫貧及改變人生的夢想。兩協會攜手愛心助學活動就是想更全面照顧到學子的教育，古人云「把燈提高一點，才能照亮更多人的路」，兩協會攜手把愛心助學能量放更大，盼能照顧更多需要的孩子，也期許這項愛的教育、愛的行動可以繼續延伸，讓孩子有更好的未來。

凡市轄高中職、國中小及成人公職考試學生，具低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明文件並經學校老師推薦者均可參加申請，可直接至「桃園市補習教育事業協會」網站與「桃園市兒童課後照顧服務協會」FB粉絲專頁，或至桃園市政府教育局網站最新消息下載申請書，並逕寄桃園市補習教育事業協會及兒童課後照顧服務協會提出申請。

桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會合辦育苗專案/愛心關懷教育公益活動。（桃市教育局提供）

桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會合辦育苗專案/愛心關懷教育公益活動。（桃市教育局提供）

桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會合辦育苗專案/愛心關懷教育公益活動。（桃市教育局提供）

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