進場每日最高200、出場變360 五迷怒訴看演場會遇詐騙停車塲

桃園會展中心。（記者李容萍攝）

2024/12/29 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕天團五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年特別版，從28、29、31日到明年元月1、4、5日於桃園中壢青埔的樂天桃園棒球場舉辦，一連獻唱6天，不過，有五迷今（29）日向本報投訴，昨（28）日下午2點許開車前往桃園中壢，把愛車停在鄰近棒球場的「桃園會展中心停車場」，下午停進來時明明告示牌標示每日最高是200元（行車記錄器有拍到），但晚上10點離場時，瞬間被改價格變360元，讓繳費的車主都覺得「太扯了」。

「桃園會展中心」是由經濟部出資46.5億元、桃園市政府提供土地，攜手在青埔特區打造桃園首座國際級會議中心，且委由博報堂安益集團負責營運，對此，桃園會展中心今日下午回應，桃園會展中心的停車場，汽車停車位約700席、機車停車位600個，是委託嘟嘟房停車場營運，其汽車停車收費是平日及假日每半小時20元、每日最高上限200元，但是在活動期間每半小時30元、每日最高上限360元。

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桃園會展中心公關人員轉述，相關收費標準停車場業者說明在官網均有公告，而這兩天因鄰近有五月天演唱會，也算是活動期間，因人潮較必需調派較多管理人力，但昨天未及時把標示每日最高是200元告示牌換上最高上限360元，雖然當天下午3點發現停車變多．有換上當日最高上限360元的告示牌，這確實是業者的疏失，業者願向當天停車的車主致歉。至於投訴車主抱怨當下打了客服電話客訴，工作人員仍強辯收費為360元一事，則會加強客服人員的應對改善。

林姓車主出示桃園會展中心停車場的告示牌，明明寫著每日最高200元。（讀者提供）

林姓車主出示桃園會展中心停車場的告示牌，在他準備出場時換上每日最高360元告元牌。（讀者提供）

桃園會展中心停車場入口。（記者李容萍攝）

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