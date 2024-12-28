全國唯一！大溪百吉復興宮石門水庫媽祖水上遶境 桃園指定民俗

「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」民俗活動，是全台獨一無二的水庫媽遶境，媽姐、開漳聖王等神尊搭遊艇在湖光山色的石門水庫遊湖遶境祈福。（資料照）

2024/12/28 17:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」民俗活動，是全台獨一無二的水庫媽遶境活動，桃園市文化資產審議會前天開會審議通過該民俗活動為桃園市指定民俗，這是繼「大溪普濟堂關聖帝君慶典」、「竹圍福海宮飛輦轎、過金火」後，第三個桃園市指定民俗。

文化局長邱正生說，「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」經13位委員全票通過，認定為桃園市指定名俗，主要理由是，這個民間自主活動結合石門水庫渡船遊艇公會、展現民間高度認同，水域遶境還恭迎北港媽祖、開漳聖王、水庫媽祖、本境土地公等神明共同出巡，保留傳統甚為用心。

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復興宮的歷史可追溯到清光緒年間，劉銘傳擔台灣巡撫推動「開山撫番」政策，水流東（三民）、八結（百吉）、湳仔溝、阿姆坪等開墾區稱為「南雅」，墾戶集資興建「南雅宮」於1890年建成，之後原漢衝突致廟宇毀損，1912年原址重建完成改名「復興宮」，這就是阿姆坪復興宮的由來。

阿姆坪復興宮位於石門水庫淹沒區，配合水庫興建必須遷移，1961年舉行最後一次遶境活動後，阿姆坪復興宮1分為4，而神尊分配於4座廟中，百吉復興宮取得天上聖母（水庫媽）、廟名牌匾以及原大門門板；三民東興宮取得中壇元帥；角板山福興宮取得福德正神、觀音復興宮取得開漳聖王神尊，目前百吉復興宮的開漳聖王就是觀音復興宮的分靈。

百吉復興宮重建後，地方人士為避免繞境習俗走入歷史，在信眾努力下又重啟水庫遶境習俗至今已經一甲子，成為台灣唯一水庫媽水上遶境民俗活動。

今年石門水庫水上媽祖遶境祈福，有26艘遊艇、17間宮廟、44神尊參與。（資料照）

今年石門水庫水上媽祖遶境祈福，大溪區長徐景揚（右1）等人接駕神尊上岸。（資料照）

百吉復興宮水庫媽遶境活動已持續一甲子，是台灣唯一水庫媽水上遶境民俗活動。（記者謝武雄攝）

復興宮於1961年完成最後一次遶境活動後，一分為四。（記者謝武雄翻攝）

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