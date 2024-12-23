「中原耶誕散步節」大手牽小手體驗還路於民 爭取設置實體人行道

民眾在佳節氣氛中參加「中原耶誕散步節」盼還路於民，爭取中北路設置實體人行道。（記者李容萍攝）

2024/12/23 21:04

〔記者李容萍／桃園報導〕耶誕節前夕，桃園市人本交通推動協會、還路於民行人促進會今（23）日與中原大學師生共同主辦「中原耶誕散步節」，清空中壢區中北路平日停滿機車的道路一側實施一日試圍「還路於民」，中原大學設計學院院長趙家麟說，中原大學到中原國小之間中北路兩側人行道爭取推動10年，現今地上綠鋪，希望能變成實體人行道，保障行人安全。

這項中原耶誕散步節一日活動，以耶誕節為主題，中原大學周邊的中北路現場擺滿了特色店家、美食餐飲，以及充滿創意的互動遊戲區，將中北路化身歡樂步行街，讓參加者在佳節氣氛中體驗不一樣的中北路，也體驗改善人行空間後帶來的安全與便利。會中同步進行「還路之民」請願書的連署，提出包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人、重建交通法制、Vision Zero台灣零死亡願景等5大訴求。

請繼續往下閱讀...

中原大學總務處副總務長段台國表示，中原大學有超過1萬6000名學生，鄰近中原夜市與中原國小，中北路長期無人行道及慢車道，常發生人車搶道、險象環生，趙家麟10年前提出中北路道路改善計畫，在地方民代爭取下，至今年10月才完成行人專用綠鋪道路，改善校門口交通及人行安全。

趙家麟說，最早是希望中原大學到中原國小之間的中北路，兩側設置人行道保護行人安全計畫推動10年來，附近店家存在疑慮，如今行人安全受關注，透過一日試圍活動，讓民眾在路上體驗安全的步行環境，外面公車可進可出不受影響。他希望地上畫綠鋪部分，將來變成實體人行道，保留固定卸貨、機車臨停車格及外賣臨停空間，設置2.5公尺行人淨空廊道，讓行人行走時候，不需走在機車道外面人車交會走，保障行人安全的優質環境。

桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖、常務理事陳靖宇也說，舉辦中北路散步節是想讓平常走在車道、機車停放路肩的人，體驗安全行走的一天，過去少數民眾認為門口「就是我家」，透過里長民代反對畫人行道，該協會透過這活動，希望把支持人行道的人召喚出來，讓反對設人行道的民眾知道人行道的好處，也知道很多人想要人行道而不再抗議。

民眾在佳節氣氛中參加「中原耶誕散步節」盼還路於民，爭取中北路設置實體人行道。（記者李容萍攝）

「中原耶誕散步節」盼還路於民，爭取中北路設置實體人行道。（記者李容萍攝）

「中原耶誕散步節」盼還路於民，爭取中北路設置實體人行道。（記者李容萍攝）

中原大學設計學院院長趙家麟，10年來推動中原大學到國小之間中北路兩側人行道。（記者李容萍攝）

「中原耶誕散步節」在中原大學前方街道展開，參加民眾提出中北路人行道改善與人本交通的願景。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法