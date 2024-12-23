「還我母語運動」36週年 人權協會週六導覽、座談致敬

1988年12月28日，全台近萬名的客家人，集結台北市國父紀念館，舉辦遊行誓師，沿忠孝東路往新聞局前進，爭取在廣播與電視節目中，開放使用台灣客家語。（邱萬興提供）

2024/12/23 20:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕1988年12月28日，由《客家風雲》雜誌主導全台近萬名的客家人集結台北遊行抗議，爭取在廣播與電視節目中使用台灣客家語。魏廷朝人權文教協會這週六將於桃園舉辦「還我母語運動」36週年紀念活動，預計舉辦客家義民文化平鎮褒忠祠導覽、紀錄片座談與特展，並邀集客家新生代歌手李彥鋒獻唱，用身體力行的方式，致敬「還我母語運動」，活動名額有限，採線上報名。

協會理事長、市議員魏筠表示，還我母語運動發生時，當時僅約7、8歲，客家電視台2003年創台後，開始爬梳、瞭解客家電視台是包含很多在地桃園人努力爭取來的，希望年輕人也能知道，邀請大家當天來中壢了解；她的父親魏廷朝曾在寶島客家電台開了《歷史的窗門》節目，用客家話講歷史故事，一直錄到過世，湊巧的是，父親逝世日也是12月28日，可以說生命最後的這段日子，都是在爭取母語普及話的運動，因此舉辦紀念活動，一半也是在紀念父親對客語文化的重視。

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根據主辦方規劃，28日上午將先至平鎮褒忠祠導覽，由曾任魏廷朝助理的協會理事暨文史工作者巫秀淇導覽解說，讓參訪學員認識義民文化的精髓，從而認識客家文化的底蘊，接續騎單車至魏廷朝故居，觀賞還我母語運動紀錄片《客人主人》，講述當年「還我母語運動」的歷史意義與客家文化的發展脈絡，映後由民主攝影師邱萬興，以及過去為《客家風雲》雜誌主編、前客委會主委的楊長鎮參與對談，講述當年參與運動的經過與歷史意義。

巫秀淇分享，36年前的12月28日，台北出現有史以來第一次以搶救客家文化做為主訴求的「還我母語萬人大遊行」活動，這項極具歷史指標意義的活動，為往後台灣的客家文化相關活動，奠立了以台灣為主體的族群平權、語言平權、文化平權的努力方向。此次「還我母語運動」特展，將展出當年邱萬興在運動中拍下的現場照片，與多期《客家風雲》刊物，透過歷史文資，再現當時的運動盛況。

1988年12月28日，全台近萬名的客家人，集結台北市國父紀念館，舉辦遊行誓師，沿忠孝東路往新聞局前進，爭取在廣播與電視節目中，開放使用台灣客家語。（邱萬興提供）

魏廷朝人權文教協會12/28主辦「還我母語運動」特展，將於魏廷朝故居展出多期《客家風雲》刊物，再現當時運動盛況。 （魏廷朝人權文教協會提供）

「還我母語運動」36週年紀念活動規劃時程表。（魏廷朝人權文教協會提供）

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