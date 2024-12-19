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    首頁　>　桃園市

    砸逾3000萬 楊梅青山市民活動中心啟用

    楊梅區青山市民活動中心為2層建物，總樓地板面積150坪，未來可供社區關懷據點等活動使用。（記者黃政嘉攝）

    楊梅區青山市民活動中心為2層建物，總樓地板面積150坪，未來可供社區關懷據點等活動使用。（記者黃政嘉攝）

    2024/12/19 22:59

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區公所今舉辦「青山市民活動中心」啟用典禮，建築以「廣納四方民眾進入」為概念，興建地上2層建物，1樓為開放式穿堂搭配建物後方展演平台，2樓含多功能教室、景觀走廊、簡易廚房等，總經費3296萬元，未來可作市民社福空間與社區活動使用。

    青山市民活動中心總樓地板面積150坪，座落青山一街243號，桃園市長張善政今率市府團隊與各級民代含立法委員涂權吉、市議員周玉琴、李家興、鄭淑方與地方各里長參與揭牌儀式，張善政表示，因應楊梅地區人口快速成長，有許多社福設施、兒童遊戲場及市民活動中心等陸續動工與完工，而市府團隊也將盡可能保留最多綠地面積，融合館舍建設，希望打造更優質、友善的生活環境。

    楊梅區長施永恭表示，楊梅過去並沒有良好的市民活動中心，感謝青山里長吳水登成功協調張姓地主，將面積近1000坪的土地捐贈給市府，公所向市府民政局爭取預算後，興建此座活動中心，現在落成，未來可供社區班隊、舉辦音樂會及社區關懷據點等活動使用，造福里民。

    青山里民50歲饒小姐參觀1、2樓活動中心時表示，空間嶄新寬闊，感覺舒適，未來會攜伴來參與社區課程、運動，上了年紀就是得避免一直待在家，出來多動動，有益健康。

    桃園市長張善政今率市府團隊與各級民代參與揭牌。（記者黃政嘉攝）

    桃園市長張善政今率市府團隊與各級民代參與揭牌。（記者黃政嘉攝）

    青山里民參觀2樓多功能教室，感覺空間寬闊舒適。（記者黃政嘉攝）

    青山里民參觀2樓多功能教室，感覺空間寬闊舒適。（記者黃政嘉攝）

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