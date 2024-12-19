桃市府推動遊中壢舊城區 「小東南亞」中平商圈特色多

桃市長張善政（左4）、文化局長邱正生（左5）等人探訪壢景町合影。（記者李容萍攝）

2024/12/19 19:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局為讓民眾體驗中壢舊城區的多元特色，持續辦理中壢老城區及多化文化特色小旅行走讀，市長張善政、文化局長邱正生等人今（19）日下午組團探訪中壢火車站前有「小東南亞」之稱的中平商圈，從街頭巷弄認識中壢地方故事館群、歷史景點及百年老店、特色商家。

一行人從歷史建築中平路故事館為起點，該棟建築已有94年歷史，早年是公務員宿舍，現在已經活化成為中壢的文化客廳，也是環境教育場域，見證過往街區樣貌演變與城市發展。沿途探訪在地販售各式東南亞商品的名店RJ Supermart，於1929年創設的「中壢三寶」之一新珍香餅行，老店擺設早期作餅及粿的古董模具，該店今年獲得桃園金牌好禮人氣王第一名；鄰近的湯記口味肉鬆老店也是在地百年老店，最後抵達中壢警察宿舍「壢景町」，現由蕃薯藤公司營運，透過「食在地、食當季及食有機」為主軸，展現中壢人文歷史故事。

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負責導覽的桃園藝文陣線理事長劉醇遠介紹，中平路在日治時期曾經是輕便車軌道，後來變成診所街，也曾經是台灣15大徒步商圈之一，結合老店及潮流，有「桃園小西門町」之稱，現今東南亞商店聚集，成為多元文化商圈，新舊融合，充滿故事，希望市府未來推動友善文化商圈，讓遊客到此宜步宜行。

中平商圈發展協會理事長、石頭里長劉柏成說，在網路時代、疫情過後，許多店家收攤，反而漸漸被東南亞餐館、商店崛起，現在中平商圈有3分之1以上的消費都是靠東南亞移工商店支撐商圈經濟，這些都是商圈的特色與發展變化。

邱正生說，文化局月前推出2條文化體驗路線各9場次，帶領民眾認識中壢地方故事館群、歷史景點及特色商家，深入了解中壢的過去、現在和未來，活動叫好又叫座；後續將推動中壢「博愛路－康樂路歷史人文通學步道」、「中正公園串連仁海宮」及「復興路重塑」等計畫，期待透過硬體的改善及溫暖的人文文化，讓民眾看見中壢的魅力。

桃市長張善政（右2）、文化局長邱正生（左1）等人探訪在地名店湯記口味肉鬆老店。（記者李容萍攝）

湯記口味肉鬆老店每日現炒肉鬆。（記者李容萍攝）

桃市長張善政（中）、文化局長邱正生（左1）等人探訪百年老店新珍香餅行。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左2）、文化局長邱正生（左1）等人探訪中平路故事館。（記者李容萍攝）

桃市府文化局辦理中壢老城區及多化文化特色小旅行走讀，市長張善政（左2）、文化局長邱正生（左1）等人探訪中平路故事館。（記者李容萍攝）

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