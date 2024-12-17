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    月眉人工濕地落羽松轉黃、轉紅超吸睛！ 大溪警加強取締違停

    冷氣團接力報到，大溪區月眉人工濕地落羽松隨著氣溫下降由綠轉黃或轉紅。（記者李容萍攝）

    冷氣團接力報到，大溪區月眉人工濕地落羽松隨著氣溫下降由綠轉黃或轉紅。（記者李容萍攝）

    2024/12/17 23:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕冷氣團接力報到，隨著氣溫下降，各地落羽松由綠轉黃或轉紅，桃園市大溪區月眉人工濕地種植370棵落羽松逐漸變色，月眉落羽松美景吸睛，每每吸引大量遊客造訪賞景，有鑑於周邊道路狹窄，因應人車湧入，大溪警分局即日起至明年2月12日的週六日規畫交通管制及疏導措施，園區未經許可駕駛或違規停放車輛將處600至1200元罰鍰，籲請民眾勿違規停車以免被罰。

    大溪警分局長吳傳銘表示，月眉人工濕地周邊道路路幅小，為避免交通壅塞，維護遊憩品質，警方於週休假日將在月湖路第2停車場至山豬湖停車場沿線，擺放三角錐及停車場指引牌，請開車遊客遵循指示停放，請遊客切勿違規停車；遊客前往建議車輛請停放月眉第2停車場或山豬湖停車場，如果車位停滿，建議民眾將車輛停在大溪橋頭停車場，再經大溪橋步行至展場

    另外，大溪區瑞源里也有落羽松大道，轄區三元派出所提醒民眾拍照時務必留意周遭往來的車輛，注意自身安全。此外，駕駛交通工具的民眾，請勿將車輛直接停放於車道上，建議將車輛停放於公園內停車空地，或石園路、員林路三段上的白線內，確保自身安全的同時維護道路交通順暢。

    大溪區瑞源里以落羽松命名的「落羽松路」。（記者李容萍攝）

    大溪區瑞源里以落羽松命名的「落羽松路」。（記者李容萍攝）

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