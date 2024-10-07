感情糾紛！桃園高二生走廊「刀刺情敵」 波及勸架同學2傷送醫

桃園市某高中走廊今（7）日上午發生疑似感情糾紛的校園傷害案件，幸好受傷學生送醫包紮後已無大礙。（記者李容萍攝）

2024/10/07 18:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市某高中今（7）日上午發生疑似感情糾紛的校園傷害案件，一名高二男學生A懷疑另名同學B介入他與女友的感情，在學校走廊持疑似彈簧刀（自動伸縮刀）的利刃刺傷對方，同學C見狀出面勸導也被刺傷，整起事件一共造成2人受傷，傷勢在腹部、背部。警、消獲報到場，趕緊將2名學生送醫包紮後無大礙。全案訊後依少事法、傷害等函請桃院少年法庭偵辦，並依規定兒少、校安通報。

據悉，今日上午10點35分許，二年級男學生A疑似爭風吃醋與另名同學B發生爭執，過程中，手持利刃將對方及協助勸導的同學C刺傷，受傷的2名男學生立即由教官陪同搭乘救護車前往聯新國際醫院就診，家長接到通知隨後也抵達醫院，目前2名學生均無生命危險。

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至於涉嫌傷人的男學生A則由輔導教官陪同至輔導室，穩定情緒，由家長帶回。經了解，該生平日在校表現均正常，疑因一時感情因素而做出憾事，校方已於第一時間完成校安通報，也責請輔導室進班實施團體輔導，後續學校將會針對事件釐清妥處，並提供學生積極輔導措施，以避免類似案件再發生。

桃園市政府教育局則回應，已責成學校將針對事件再次釐清及檢討校安措施，並提供學生關懷及輔導措施，同時加強情感及法治教育，避免類似案件再發生。另外，學校已完成校安通報並由輔導室入班實施心理諮商輔導。

桃園市某高中今（7）日上午發生疑似感情糾紛的校園傷害案件，幸好受傷學生送醫包紮後已無大礙。（記者李容萍攝）

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