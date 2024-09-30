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漂亮毛筆字才是好丈夫？退休教授選女婿這條件 害女兒37歲找嘸尪

國立大學退休教授選女婿，要求寫一手好毛筆字。示意圖，桃園市中壢仁海宮舉辦書法比賽。（資料照）

國立大學退休教授選女婿，要求寫一手好毛筆字。示意圖，桃園市中壢仁海宮舉辦書法比賽。（資料照）

2024/09/30 00:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區美滿服務中心29日分享，一名退休國立大學教授，女兒也是留美博士。女兒回台後在大型連鎖企業擔任要職，年過37歲卻一直無法走入婚姻，原因是父親要求準女婿要寫一手好毛筆字才行，導致無法如願，父女倆到該中心求助，希望社工能為女兒找一位寫一手好毛筆的女婿。

徐姓社工轉述，博士女兒很無奈說，在美國念書時與一位美籍同學很投緣，甚至論及婚嫁，教授爸爸卻認為找一位不懂中文之美的外國人不好。回台第一年，碰到當年台大同學，目前是科技業主管，帶回家中時，父親私下表示不錯；但隔了兩個多月，因教授爸爸要男生用毛筆寫字，男生坦言都用電腦打字，根本不會用到毛筆字，一對良緣戛然而止。

女兒後來又交了兩個男友，一個因毛筆字「太醜」被爸爸反對，另一個可以寫毛筆字的男生卻擔心如果成親，不知將來準岳父還有什麼花樣，因此退縮，後來交的男友也因為無法忍受此一要求而無疾而終。

退休教授則理直氣壯表示，中國人不會寫毛筆字，等於無根的一代，練習書法對心靈、美感、精神方面的好處多多，「靜心凝神、訓練專注、陶冶性情、培養審美、提高自信、提升文化」，不但是專注力之根本，也能訓練手眼協調能力，可以改善字醜問題，練習書法「靜心凝神」練習硬筆書法或鋼筆字，更何況練習書法可以幫助陶冶性情，提升審美情趣，這才是好丈夫，好女婿的基本款。

對此，徐姓社工提醒，過去婚姻有許多禁忌，包括年齡、宗教、閩客，甚至姓氏都要考慮，事實上，時代改變，想法也該轉變。寫毛筆字或許是中國傳統文化之一，卻不能只靠寫毛筆過日子，即使找到書法專家，夫妻各方面要配合才會美滿。

此外，父母當然不會害孩子，但如果凡事聽命父母並非真孝順，如何在孝心與自我抉擇中，找到平衡點，或許是比較健康的方式。

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